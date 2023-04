Le parking du Pont d'Arc devient payant dans les Gorges de l'Ardèche

A partir du week-end de l'Ascension et jusqu'à la fin du mois de septembre, il faudra payer pour se garer au parking du Pont d'Arc. C'était déjà le cas pour le parking du Belvédère en aval. Mais le parking en face du Pont d'Arc restait gratuit. C'est terminé. Ce terrain vague a été réaménagé pour cette saison 2023. Il pourra accueillir 140 voitures. C'est moins qu'avant son aménagement : il y a deux ans, 200 véhicules pouvaient s'y garer.

Le dessin du parking du pont d'Arc pour la saison 2023 - Conseil départemental de l'Ardèche

Réduire la place de la voiture à la combe d'Arc

L'objectif est clair : il s'agit de réduire la place de la voiture dans la combe d'Arc et de rendre au site son aspect paysager. Tous les travaux démarrés en 2016 vont dans ce sens. L'actuel parking qui est en fait un terrain vague aménagé au bord de la route des gorges va disparaitre. En 2024, on devrait pouvoir se garer sur le parking définitif, un peu plus près de la falaise en lisière de forêt. Il y aura là une centaine de places.

Le retour de la navette gratuite

La navette gratuite depuis Vallon-Pont-d'Arc fait son retour. Elle vous emmènera toutes les 20 minutes à la combe d'Arc. Elle part du parking qui se trouve devant l'office du tourisme de Vallon. Cette saison, la signalétique sera renforcée avec des panneaux qui vous indiqueront s'ils restent des places sur le site du Pont d'Arc.