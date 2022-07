Le Parlement européen a approuvé mercredi de nouvelles règles européennes sur l'investissement intégrant le gaz et le nucléaire comme énergies durables, un dossier qui fait l'objet de vifs désaccords entre pays membres de l'Union.

Le Parlement européen approuve un label "vert" pour les investissements dans le gaz et le nucléaire

Les eurodéputés, réunis en session plénière au Parlement européen de Strasbourg (Bas-Rhin), ont approuvé le label vert accordé par la Commission européenne au gaz et au nucléaire, mercredi 6 juillet, au terme d'un vote serré (328 voix contre 278 voix). Ces deux sources d'énergie sont donc reconnues comme nécessaires pour lutter contre le changement climatique.

Une "taxonomie verte" pour orienter les "financements durables"

Cette décision s'inscrit dans un débat plus large au sein du Parlement européen concernant la "taxonomie européenne". Entrée en vigueur (partiellement) le 1er janvier 2022, la "taxonomie européenne" vise à établir une classification standardisée des secteurs économiques contribuant à la réalisation d’objectifs environnementaux. Sont ainsi concernées par ce listing plus de 11 000 organisations (institutions financières, entreprises et États) dont les activités seront classifiées en fonction de leur impact sur l'environnement. Ce listing sera utile pour ensuite orienter les financements vers des activités économiques considérées comme durables.

L’objectif premier de la Commission européenne est d’accélérer la transition vers une économie à faible émission de carbone et d’abandonner progressivement le charbon, qui est le combustible fossile le plus polluant utilisé aujourd’hui.

En février dernier, l'exécutif communautaire a proposé de considérer à l'avenir comme "durables" certains investissements dans le gaz et le nucléaire. Mais cette proposition d'intégrer ces deux sources d'énergie dans la taxonomie européenne divise profondément les États membres et le Parlement européen.

Des divisions au sein du Parlement, mais aussi entre les pays

Une motion s'opposant à cette proposition de la Commission Européenne, soutenue principalement par la gauche, a donc été déposée par des parlementaires européens et soumise aux votes des eurodéputés . Ce texte n'a cependant pas recueilli la majorité requise de 353 voix sur 705 pour être adopté. Sur les 639 eurodéputés s'étant prononcés, 278 ont voté en faveur de la motion, 328 ont voté contre et 33 se sont abstenus.

Les opposants au projet de "taxonomie verte" ont réagi vivement suite au vote. Sur Twitter, l'eurodéputée de La France Insoumise (LFI) Manon Aubry, présidente groupe de la gauche au Parlement européen, a qualifié le rejet de la motion de "vote de la honte" et a fustigé "l'alliance Macron/droite/extrême-droite au service des lobbies" du gaz et du nucléaire.

Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF), association de défense de l'environnement, regrette cette décision "qui va conduire des milliards d'euros vers des activités nuisibles pour le climat et la planète" et annonce vouloir "explorer tous les moyens possibles, y compris en justice, pour mettre fin à ce greenwashing".

Mais des divisions existent aussi entre les États membres. L’Autriche et le Luxembourg sont opposés à ce projet de "taxinomie verte". Sur Twitter, le ministre luxembourgeois de l’Énergie, Claude Turmes, a "regretté profondément" que le parlement n'ait pas rejeté la proposition de la Commission et annonce dès à présent que "le Luxembourg et l'Autriche vont engager des poursuites juridiques" visant à contester cette décision.

A contrario, la France, qui veut relancer l'énergie nucléaire, et des pays d'Europe centrale comme la Pologne, qui doivent remplacer leurs centrales à charbon, soutiennent le projet de la Commission Européenne. "Personne ne dit que le gaz et le nucléaire sont des énergies vertes, mais elles sont temporairement indispensables à la transition", a ainsi déclaré à l'AFP l'eurodéputé Renaissance Gilles Boyer, partisan de la "taxinomie verte".

Une application à partir de 2023

La Commission européenne s'est réjouit du vote, affirmant qu'elle restait "déterminée à utiliser tous les outils disponibles pour éloigner (l'UE) des sources d'énergie à fortes émissions de carbone". Les nouvelles règles devraient donc s'appliquer à compter de l'an prochain, à moins que vingt des 27 États membres de l'UE ne s'y opposent, un seuil jugé très improbable.