Le Pays de l'Or passe à son tour au tout recyclable

A compter du premier novembre, les habitants de l'Agglomération du Pays de l'Or peuvent mettre tous les emballages dans la poubelle jaune, sans exception. Cela devrait soulager la poubelle classique de 4 kilos par habitant et par an.

Après la Métropole de Montpellier mi-octobre, c'est au tour de l'Agglomération du Pays de l'Or de passer au tout recyclable pour les emballages. Ainsi les habitants des 8 communes* pourront mettre dans la poubelle jaune, non seulement les bouteilles et les flacons en plastiques, mais aussi, les films, sacs, pots de yaourt, et barquettes. Ainsi que les petits emballages en métal comme les capsules de café ou les opercules de barquettes. Et bien sûr toujours le papier, les journaux et cartons. Plus que questions à se poser : tous les emballages sont recyclables.

4 kilos d'ordure ménagère en moins par habitant et par an

On estime que ces nouvelles consignes de tri devrait permettre de diminuer la quantité d'ordures ménagères de 4 kilos par habitant et par an. Les habitants concernés ont reçu un nouveau guide de tri et une campagne d'affichage et sur les réseaux sociaux a été lancée.

Pour les papiers, des colonnes spéciales dès 2020

Les papiers pourront toujours être mis dans la poubelle jaune, toutefois l'extension des consignes de tri à tous les emballages va générer des volumes supplémentaires dans les bacs, aussi pour libérer de l'Espagne mais aussi améliorer les performance de recyclage des papiers, les habitants seront invités dès 2020 à apporter de manière volontaire les papier dans des colonnes réservées, elles seront bleues et il y en aura une quarantaine déployée sur tout le territoire du Pays de l'Or à compter du printemps 2020.

* Candillargues, la Grande-Motte, Lansargues, Mauguio-Carnon, Mudaison, Palavas, Saint-Aunès, Valergues