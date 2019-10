Le PDG de Lubrizol, en visite à Rouen, assure que l'incendie de l'usine n'aura "aucun impact sur la santé des habitants"

Le PDG de Lubrizol, l'américain Éric Schnur, était en visite à Rouen ce samedi, après le terrible incendie qui a détruit une partie de l'usine classée Seveso et plongé la population dans l'inquiétude quant aux conséquences sur la santé et l'environnement.

Rouen, France

Éric Schnur ne pensait pas revenir si tôt à Rouen. Le PDG américain de Lubrizol était venu, il y a un mois seulement, pour la visite annuelle de ce site classé Seveso. Depuis, un gigantesque incendie a détruit l'usine. Aujourd'hui, c'est un vrai désastre. Le PDG est donc venu soutenir ses salariés, mais également la population et les autorités locales. "Tout le monde à Lubrizol est profondément attristé par cet événement. Nous sommes depuis plus de 60 ans ici et on a toujours essayé d'être de 'bons voisins' " a-t-il déclaré ce samedi, lors d'une conférence de presse organisée à Rouen.

Le PDG de Lubrizol a affiché lui aussi une volonté de totale transparence. Il assure que "l'incendie n'aura aucun impact sur la santé des habitants, que ce soit à moyen ou à long terme". Il assure que ces équipes connaissent bien les effets de chacun des produits stockés et des produits de leur combustion.

Le PDG américain de la firme s'est aussi engagé à réparer au maximum les dégâts causés, à assurer le nettoyage et la sécurité du site et compenser les pertes notamment pour les agriculteurs. "On est désolés des effets que cela a eu aux environs de Rouen. Il y a eu beaucoup de difficultés posées par cette situation, beaucoup d’inquiétudes" a reconnu le PDG. "On va faire tout ce qu'on peut pour les Rouennais, pour les aider" a-t-il promis.

Une aide non chiffrée pour le moment et qui se mettra en place "en concertation avec la ministre de la transition écologique". Éric Schnur était au ministère de la transition écologique où il s'est longuement entretenu avec Élisabeth Borne sur les modalités notamment du dispositif "Lubrizol solidarité" pour dédommager les victimes de l'incendie.

"Lubrizol a une part de responsabilité pour la communauté", a déclaré Éric Schnur, "[Élisabeth Borne NDLR] on a parlé de la manière possible d'intervenir et elle m'a exprimé de très bonnes idées pour essayer d'impliquer une grande partie de la communauté dans ces échanges, nous souhaitons aider le plus vite possible les personnes les plus touchées", a conclu Éric Schnur.

Ce dispositif, "Lubrizol solidarité" doit, selon le PDG, permettre notamment les enquêtes environnementales, l'indemnisation des agriculteurs, ainsi que le nettoyage et la sécurisation du site.