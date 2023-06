Le Petit train de La Rhune redémarre sur des voies entièrement rénovées

Le Petit train de la Rhune sur des voies rénovées n'accentuera pas la surfréquentation touristique de ce site naturel sensible. C'est l'assurance de l'EPSA, l'Etablissement Public des Stations d'Altitude, qui exploite le train pour le compte du Conseil départemental propriétaire de l'équipement.

L'ensemble des 4.2 kilomètres de voie ferrée entre la gare au col de St Ignace et le sommet à 905 mètres a été changé: traverses, ballast, les deux rails ainsi que le troisième rail à crémaillère central . Une entreprise suisse spécialisée dans le ferroviaire de montagne s'est chargée des travaux en un temps record : neuf mois. Coût total : 27 millions d'euros de travaux, essentiellement financés par le Conseil Départemental.

4.2 km de voies ont été entièrement changées. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Une rénovation qui s'est finalement limitée à la partie ferroviaire, abandonnant le projet initial de multiplication des trains et d'aménagement touristique du sommet. Le nombre de départs de trains sera le même qu'avant travaux. 15 départs quotidiens en été, 11 en basse saison, toutes les 40 minutes.

Durée au sommet limitée à 1h20

Le Petit train limite les problèmes de surfréquentation de ce site naturel sensible selon le directeur général de l'EPSA Arnaud Libilbehety. L'aller et retour étant obligatoire (22 euros pour les adultes, 15 pour les enfants) et le séjour au sommet limité à 1h20, "il ne peut y avoir au sommet, par le train, en simultané que 440 personnes" calcule le directeur. À moins de redescendre à pied. Il estime que sur les 900.000 personnes qui fréquentent la Rhune chaque année, le Petit train ne compterait que pour un tiers.

Le nombre de départs maximum quotidiens est limité à 15 en juillet et août. © Radio France - Iban Etxezaharreta

En 2022, le Petit train de la Rhune a emmené au sommet 320.000 voyageurs, sur une saison écourtée par l'engagement des travaux. Bon an mal an, l'équipement génère 5 millions d'euros de chiffre d'affaire. Le bénéfice demeure confidentiel, mais l'EPSA récuse l'idée que le train financerait et équilibrerait les stations de ski déficitaires qu'il exploite aussi. "Les stations ne sont pas forcément déficitaires" précise Arnaud Libilbehety. "Avec 27 millions d'euros investis ce serait plutôt l'inverse" ajoute l'élu souletin et président de l'EPSA Jean-Pierre Mirande.

La vente des billets a été lancée à l'avant veille de la réouverture de la ligne avec plus de 2.000 euros de ventes dès la première heure. L'inauguration et le test de la nouvelle voie par les élus s'est également déroulée jeudi. Avec le président du Conseil départemental Jean-Jacques Lasserre, l'élu régional Andde Ste Marie, les maires d'Ascain Jean-Louis Fournie****r et de Sare Battitt Laborde, les élus voisins de Bera. Tous ravis du consensus finalement obtenu pour limiter la rénovation aux voies. Celles-ci sont prévues pour durer de nouveau 100 ans.