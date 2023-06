Le phénomène météo El Niño est arrivé, laissant craindre des températures extrêmes

L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), qui a annoncé jeudi l'arrivée officielle d'El Niño, a aussi évoqué les conséquences de ce phénomène météorologique, avec notamment de nouveaux records de températures dans certaines régions du monde.

ⓘ Publicité

En fonction de sa puissance, El Niño peut avoir différentes conséquences, notamment l'augmentation du risque de fortes pluies et de sécheresses dans certains endroits du monde, selon la NOAA, qui souligne que "le changement climatique peut exacerber ou atténuer certains de ses effets".

El Niño est un phénomène climatique naturel caractérisé par des températures de surface plus chaudes que la normale dans l'océan Pacifique équatorial, mais ses conséquences touchent la planète toute entière. Il se produit environ tous les deux à sept ans. À ce stade, il n'est pas encore possible de prédire l'intensité ou la durée de l'actuel El Niño. Le dernier en date, de 2018 à 2019, était considéré comme faible, mais celui d'avant, entre 2014 et 2016, était puissant et il a eu des conséquences désastreuses.

Début mai, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) avait averti que la période 2023-2027 serait très certainement la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, sous l'effet combiné d'El Niño et du réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre.

Les régions les plus défavorisées davantage exposées

M. Petteri Taalas, le Secrétaire général de l'OMM, a insisté sur la nécessité de se préparer parce que "les répercussions sur la santé, la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau et l'environnement seront considérables".

A titre d'exemple, l'Australie a prévenu qu'El Niño entraînerait des journées plus chaudes et plus sèches dans ce pays, vulnérable aux feux de brousse, tandis que le Japon a déclaré qu'un El Niño en développement était en partie responsable de son printemps le plus chaud jamais enregistré.

Et ce sont les régions les plus défavorisés, déjà frappées par les sécheresses, les inondations et les tempêtes, qui risquent bien de subir les pires conséquences d'El Niño. L'Amérique du Sud, la Corne de l'Afrique et l'Asie centrale pourraient notamment être concernés par une hausse des précipitations.