Ragondin, rat musqué, renard et corneille noire : leur destruction de nouveau autorisée en Creuse

Depuis la fin du confinement le 11 mai, la destruction de certaines espèces susceptibles d'occasionner des dégâts peut reprendre. La préfecture de la Creuse autorise de nouveau les opérations de destruction du renard, du ragondin, du rat musqué et de la corneille noire qui sont conditionnées à l'accord préalable des propriétaires.

Le piégeage de ces quatre espèces est également autorisé "sans formalité en tout lieu, sous réserve d'obtenir l'autorisation du détenteur du droit de destruction". Le tir du ragondin, du rat musqué et de la corneille noire est autorisé hors réserve de chasse, et en réserve de chasse sur autorisation individuelle de destruction délivrée par la direction départementale du territoire. Il en est de même pour le déterrage du renard, du ragondin et du rat musqué.

Dès le 7 juin 2020, tout bénéficiaire d'un plan de chasse mentionnant une attribution de tir estival de chevreuil ou de daim et tout attributaire d'un plan de gestion pour les sangliers de plus de 50 kg sera également autorisé à pratiquer le tir du renard. Les gardes particuliers du territoire sur lequel ils sont commissionnés peuvent détruire à tir, les animaux des espèces classées susceptibles d'occasionner des dégâts, de jour seulement et sous réserve de l’assentiment du détenteur du droit de destruction.

Enfin, les lieutenants de louveterie sont susceptibles d'être mobilisés pour des opérations de dispersion de sangliers liées à des dégâts agricoles.

Les chasseurs sont tenus de respecter les gestes barrière et les règles de distanciation.