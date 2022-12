Le pipeline d'hydrogène "vert" entre Marseille et Barcelone sera opérationnel en 2030

Le Premier ministre portugais, la présidente de la Commission européenne, le Premier ministre espagnol, et Emmanuel Macron, réunis à Alicante pour discuter du pipeline sous-marin H2Med

Emmanuel Macron confirme ce vendredi le lancement de la construction du pipeline d'hydrogène entre Barcelone et Marseille. Ce projet en mer Méditerranée, baptisé H2Med, devra être « parachevé d'ici 2030 », selon les propos du chef de l'Etat, depuis Alicante au sud de l'Espagne, à l'issue d'une réunion avec les chefs de gouvernements espagnol et portugais.

ⓘ Publicité

Le projet de construction devrait coûter 2,5 milliards d'euros selon Pedro Sánchez, chef du gouvernement espagnol.

Deux millions de tonnes d'hydrogène transportées par an

Ce pipeline sous-marin doit permettre d'acheminer de l'hydrogène dit « vert », car fabriqué à partir d'électricité renouvelable, depuis la péninsule ibérique vers la France et le nord de l'Union Européenne. Le tuyau géant transporterait à l'horizon 2030 quelques deux millions de tonnes d'hydrogène par an, soit 10% de la consommation européenne.

Ce projet remplace le « MidCat », lancé en 2003 pour relier les réseaux gaziers français et espagnol via les Pyrénées, mais finalement abandonné en raison de son manque d'intérêt économique, de l'opposition des écologistes et de celle de Paris.

Il sera soumis dans les prochains jours à la Commission européenne afin de pouvoir bénéficier du statut de "projet d'intérêt commun" et donc être financé en partie par des fonds européens, a ajouté M. Macron.

Présente lors de la réunion entre les trois dirigeants, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a d'aileurs "salué chaleureusement" le lancement de ce projet, qui "va dans la bonne direction", car il va aider l'UE à "bâtir une vraie dorsale européenne de l'hydrogène".

Paris, Madrid et Lisbonne espèrent une réponse de la Commission début 2023.