Le pipeline Donges-Metz accidentellement percé, 12.000 litres de carburant se répandent

Le pipeline Donges-Melun-Metz a été endommagé à Etriché, dans le Maine-et-Loire, lundi 15 février suite à l'enlisement d'un tracteur et d'une pelle mécanique. 12.000 litres de carburant se sont échappés. Les réparations doivent commencer mardi 23 février, et durer jusqu'au 15 mars.

Le pipeline qui relie Donges, en Loire-Atlantique à Metz, en Moselle, a été endommagé. Cela s'est passé lundi 15 février, à Etriché dans le Maine-et-Loire, après l'enlisement de deux engins agricoles. 12.000 litres de carburant se sont échappés, indique la société française Donges Metz qui exploite l'ouvrage.

Des experts sur place

Une cellule de crise a été mise en place. La société française Donges-Metz a fermé les vannes de sectionnement et le pompage a commencé dès le 15 février. "L'incident a été parfaitement maîtrisé et on a pu éviter un accident majeur en terme de pollution environnementale", se félicite Mickaël Jouet, directeur général de la société Donges Metz. Après les analyses, les travaux de dépollution vont maintenant commencer. Une barrière hydraulique va être installée pour récupérer le gazole qui s'est infiltré dans le sol. Les terres polluées seront traitées. D'après la préfecture du Maine-et-Loire, "les analyses réalisées sur l'eau des puits environnants n'ont révélé aucune présence de ce produit."

Cet incident n'a pas de conséquence directe en Loire-Atlantique. La raffinerie Total de Donges étant à l'arrêt, il n'y a pas de produit à transporter, explique t-on à la SFDM. L'endommagement des canalisations a davantage d'impact sur l'approvisionnement à partir du dépôt du Mans. Il sera "relié par un autre pipeline, plus au nord", explique Mickaël Jouet. Les réparations doivent commencer ce mardi, et se termineront le 15 mars.