"Le plafond s'est effondré", au Frêche dans les Landes l'orage de grêle a causé de gros dégâts

Dans les Landes, l'orage de grêle survenu notamment ce vendredi 3 juin 2022 au soir, a fait de nombreux dégâts au Frêche, petite commune à la limite avec le Gers, à l'est du département. Des maisons et des vignes sont dévastés.

Devant cette maison, une voiture et 3 trous dans la vitre arrière. Ce sont 3 impacts de l'impressionnant orage de grêle qui a frappé les Landes ce vendredi 3 juin 2022 au soir, et particulièrement la commune du Frêche à l'est du département. Des trous que l'on retrouve sur le toboggan, les chaises en plastique. "J'ai beaucoup voyagé, j'en ai connu des intempéries. mais là c'était incroyable, je n'ai jamais vu ça", raconte Marie-claire Bento qui vit dans une maison au Frêche avec son compagnon et ses enfants.

à lire aussi Orages : une femme retrouvée morte à Rouen, 50 départements restent en vigilance orange

Les jouets pour enfant, détruit par les grêlons au Frêche. © Radio France - Tristan Barraux

"Quand on est rentré le lendemain de l'orage le plafond s'est effondré." Le salon est recouvert de laine de verre, le plafond est ouvert. Même chose dans la chambre du couple, méconnaissable. On aperçoit les tuiles de la toiture à travers le plafond, ouvert aussi. "J'ai un lit enfant dans lequel j'accueil des enfants, car c'est mon travail. Il est inutilisable maintenant."

La famille tente donc tant bien que mal d'évacuer le maximum d'affaire de la maison. "On loge chez ma mère à 12 kilomètres de là en attendant. Mais on a de la chance dans notre malheur. Je me dis que ce n'est que matériel." Et de rajouter : "Je pense que notre nature nous fait signe. On a peut être tiré sur la corde un peu trop longtemps, on paye ce qu'on n'a pas trop pris en considération."

Des vignes dévastées

Un peu plus loin, l'orage a dévasté des vignes entières, comme celles de Nelly Lacave, productrice d'Armagnac au Frêche. "La vigne est complétement hachée, les toits sont hachés. Notre bâtiment agricole prend l'eau, c'est un gruyère géant. On a pris le gel au mois de mars, on a eu 50% de pertes. Là avec la grêle on est à 100% de pertes. Il ne reste absolument rien", se désole-t-elle. "Le problème qui se pose c'est la récolte de l'année prochaine car une vigne blessée telle qu'elle est aujourd'hui ça va être très compliqué de la tailler cet hiver et d'avoir une récolte convenable l'année prochaine."

Thierry Baron le sous-préfet des Landes s'est déplacé au Frêche ce samedi 4 juin 2022 pour constater les dégâts. Le ministre de l'intérieur tiendra un point presse ce dimanche 5 juin 2022 au matin pour dresser un bilan de la situation.

Ce dimanche soir, l'alerte orange aux orages est levée par Météo France dans les Landes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix