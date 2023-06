Le plan d'urbanisme voté pour un Paris "bioclimatique" dans 20 ans

C'est la première étape pour adapter Paris au changement climatique et lutter contre les logements trop chers. Le nouveau plan local d'urbanisme a été adopté dans sa version initiale lundi par le conseil de Paris. Voici les principales mesures :

Priorité au logement social

La mairie ayant quasiment atteint son objectif de 25% de logements sociaux à l'horizon 2025, elle entend aller plus loin avec 40% de logement public - 30% de logement social et 10% dit "abordable" - dix ans plus tard. La Mairie de Paris veut d'abord transformer ce qui peut l'être avant de construire. Et tout immeuble de bureaux de plus de 5.000 m2 construit ou rénové devra consacrer 10% de sa surface à la création de logements, une "mixité fonctionnelle" qui déplait à droite.

Développer le bail réel solidaire

Ce dispositif permet d'acheter des logements à des prix plus abordables en devenant propriétaire uniquement du bâti, mais pas du foncier. La Ville de Paris fixe la règle d'un tiers de logements en bail réel solidaire dans les quartiers largement pourvus en logement social.

Gel des bureaux et des grandes tours

Pas plus de 37 mètres de hauteur pour les futurs immeubles. Les Verts ont obtenu une limitation à la "hauteur historique de 1977" à laquelle les socialistes ont ensuite dérogé jusqu'à 180 m avec le tribunal des Batignolles, une tour Duo et la tour Triangle actuellement en construction. Les surévaluations seront davantage encadrées.

Dans les quartiers d'affaires, tels les VIIIe et XVIIe arrondissements , la Ville a identifié 600 immeubles qui deviendront des "emplacements réservés".

Enfin les constructions aux abords du périphérique seront interdites sur une bande de 10 à 25 mètres de large.

300 hectares d'espaces verts

Nouveau parc dans le nord-est parisien, parkings de résidences débitumés, espaces privés ouverts au public, 300 hectares d'espaces verts supplémentaires deviendront accessibles au public, assure l'exécutif de gauche. Rachida Dati (LR) a qualifié cet objectif d'"irréaliste" et de "démagogique". L'exécutif promet aussi la protection des 100.000 arbres d'alignement de la capitale.

Ce nouveau plan local d'urbanisme va être soumis à une enquête publique, avant un vote définitif prévu en septembre 2024.