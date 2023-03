Le "Plan Eau" du gouvernement présenté "la semaine prochaine"

Comment économiser l'eau potable ? Quelle solution pour les agriculteurs confrontés à la sécheresse ? Le plan du gouvernement pour améliorer la gestion de l'eau "est bouclé" a annoncé Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique sur franceinfo ce samedi. Le Plan Eau du gouvernement sera présenté "à ce stade la semaine prochaine", a-t-il affirmé. Ce plan est censé tirer les leçons de la canicule historique de l'été 2022 alors que l'état des nappes phréatiques fait craindre une nouvelle sécheresse . "De manière générale, il faut qu'on s'habitue à vivre avec moins d'eau", a encore dit le ministre.

Économies d'eau potable

Les efforts demandés ne porteront pas "sur les particuliers seuls", a promis Christophe Béchu rappelant qu'on consomme "149 litres d'eau potable par jour et par personne" en France. "On va bouger sur l'autorisation par exemple d'utiliser l'eau de son lave-linge pour aller au fond de ses toilettes et éviter que ce soit de l'eau potable partout, ce qui est interdit à la minute où on se parle", a notamment relevé M. Béchu, qui a répété aussi sa volonté de "bouger sur la réutilisation des eaux usées".

Un volet agricole

Alors qu'une manifestation rassemble plus de 10.000 opposants aux bassines agricoles dans les Deux-Sèvres, le ministre a défendu le projet qui fait polémique. Les bassines ne sont pas "un projet pour remplir le [bain bouillonnant] des agriculteurs, c’est un projet fait pour assurer de la production agricole pour nous nourrir." Les bassines sont des retenues d'eau, remplies l'hiver en pompant dans les nappes phréatiques, pour pouvoir irriguer l'été. À Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, "le niveau des nappes déterminera ou non l’autorisation de prélever. C’est prévu dans le projet. Si les nappes ne sont pas remplies, il n’y aura pas d’autorisation de remplissage de la bassine." Et d'ajouter : "La réalité, c'est celle d'un réchauffement qui fait que vous n'avez pas seulement moins d'eau, mais vous avez aussi des sols qui ne sont plus les mêmes, vous avez des températures qui ne sont plus les mêmes, ça va forcément pousser à bouger une partie de nos productions et de notre modèle agricoles".