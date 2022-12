Le plus beau distributeur automatique de billets de France est à Villers-sur-Mer

Trois questions à Thierry Granturco, le maire de Villers-sur-Mer, suite à l'attribution de ce prix pour le moins original.

France Bleu : Le DAB est en place depuis mars dernier place Villers 2000. On n'associe par un distributeur automatique de billets a quelque chose de joli. Comment est née l'idée d'en faire quelque chose de beau ?

Thierry Granturco : D'abord ce distributeur automatique de billets était attendu depuis très longtemps par les gens du quartier dans lequel il a été installé. Et du coup, on les a associés à sa position dans le quartier et à la manière dont nous pourrions le concevoir. Et c'est finalement de la discussion entre les élus et les habitants qu'est née l'idée d'offrir quelque chose esthétiquement acceptable.

FB : Vous en avez fait quelque chose de très normand qui s'intègre totalement à son environnement.

TG : L'idée était de faire une petite bâtisse normande qui, lorsqu'on n'y fait pas attention, ressemble effectivement une toute petite maison. Et lorsqu'on s'en approche, on constate que c'est en réalité un distributeur automatique de billets. Il y a une démarche qui est à la fois innovante, participative et qui consiste à dire qu'on n'allait pas installer une verrue en plein milieu d'une place de marché particulièrement fréquentée, notamment durant la période estivale. Après, on ne savait pas que ce concours existait. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau !

FB : Les habitants du quartier doivent être satisfaits du résultat ?

TG : Oui, ils sont d'abord satisfaits de pouvoir enfin retirer de l'argent dans ce quartier de plus de 4000 appartements où il n'y avait pas un seul distributeur automatique de billets. Mais ils sont aussi contents et presque plus contents d'avoir participé à sa conception. Aujourd'hui, ils se sont appropriés le bâtiment à tout point de vue, d'abord comme distributeur et ensuite comme une petite maison sympa qui casse un peu les codes des distributeurs automatiques de billets tel qu'on a l'habitude de connaître.

Le DAB, "habillé" en colombage, s'intègre en effet parfaitement aux constructions environnantes. Après, vous n'êtes pas obligé de retirer de l'argent pour fêter le prix, la visite est gratuite !