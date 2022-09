Le barrage du Gabas a atteint son niveau historique le plus bas. Ce réservoir, le plus important du bassin de l'Adour avec 20 millions de mètres cubes d'eau n'en a plus que 3 millions. Une eau de plus en plus chaude qui décime les populations piscicoles.

Le plus grand barrage du bassin de l'Adour à son plus bas niveau

Le barrage du Gabas a atteint son niveau historique le plus bas selon l'Institution Adour. Ce réservoir, construit en 2005 au niveau des enclaves entre Béarn et Bigorre, est le plus important du bassin de l'Adour. Il peut contenir jusqu'à 20 millions de mètres cubes d'eau, sauf qu'aujourd'hui, il en reste moins de 3 millions, soit 20 jours de capacité avant d'atteindre la réserve minimale.

"Un peu moins de trois millions de mètres cube, ça correspond à 13 % de sa capacité totale, indique Stéphane Simon, le responsable du service ressources en eaux de l'Institution Adour. On garde toujours un culot piscicole de 700.000, voir un million de mètres cubes pour les poissons qui sont dans le barrage. En baissant encore les rythmes de lâchers avec la fin des prélèvements pour les cultures agricoles, on espère tenir jusqu'au 20 septembre avec d'ici-là peut-être quelques pluies."

Vu d'avion , le manque d'au dans le barrage est impressionnant © Radio France - Yannick DAMONT

Plus de poissons dans les rivières

Le barrage du Gabas parvient donc encore à soutenir les niveaux d'eau du Gabas et des Léez, des rivières de plaine du Nord Béarn, mais pour Hervé Terradot-Piot, technicien piscicole à l'APPMA du Pesquit, le désastre écologique a déjà eu lieu avec une eau trop chaude : "le problème, explique t-il, c'est la qualité de l'eau restituée. Selon les derniers relevés, on est à 25°C sur le Léez et 24,9°C sur le Gabas. Ce sont des températures létales pour la truite. Au début de la saison d'irrigation, l'eau qui est lâchée (qui vient du fond du barrage, NDLR) est beaucoup trop froide pour permettre la reproduction des poissons blancs. Deux mois après, et en particulier cette année avec les pics de chaleur, elle devient trop chaude pour les salmonidés qui meurent petit à petit." Le technicien alerte également sur la probable présence de cyanobactéries dans ce barrage comme dans tous les barrages du Nord Béarn. Il regrette qu'il n'y ait aucune analyse pratiquée par les propriétaires de ces retenues.