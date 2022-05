Le plus grand parc solaire d'autoconsommation d'Occitanie inauguré dans le Tarn ce samedi

Les sociétaires sont des collectivités, des entreprises et des habitants à deux kilomètres à la ronde. Et ils sont directement alimentés en électricité par ce nouveau parc solaire. Avec 1.300 m² de surface sur les hauteurs de Le Séquestre (Tarn), ces panneaux photovoltaïques permettent d'alimenter 250 foyers, hors chauffage et eau chaude.

La mairie de Le Séquestre par exemple est sociétaire et ses locaux sont alimentés par ce parc. C'est la plus grande installation d'autoconsommation collective d'Occitanie. Cette énergie écologique et locale se veut aussi moins cher : 6 à 7 centimes par kilowattheure.

La nuit et quand il n'y a pas de soleil, c'est le réseau principal qui prend la main. Le consommateur reçoit alors deux factures chaque mois : une de son fournisseur "classique" et une d'Enercoop Midi-Pyrénées, coopérative à l'origine de ce parc solaire local.

Un choix militant

"On est du coin, en se baladant, on voyait ce qui se montait, explique Pierre, un consommateur. Le projet de produire soi-même son électricité, changer son regard par rapport à notre consommation d'énergie, c'est une expérience intéressante."

"Pour moi, c'est une démarche militante, ajoute-t-il, mais je pense qu'il faut que le militantisme se transforme en un quotidien d'actions."

Pour Enercoop Midi-Pyrénées, l'intérêt est écologique et citoyen : "Les habitants ici vont avoir tout intérêt à enclencher leur machine à laver au moment où le parc solaire produit, parce que ça leur sera plus intéressant financièrement, explique Tatiana Badouard, sociétaire et salariée d'Enercoop. Donc, il y a aussi cette réappropriation de la question énergétique."