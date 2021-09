Le premier des 6 modules de l'aimant le plus puissant du monde est acheminé ce jeudi (02H00) sur le site d'Iter à Saint-Paul-Lez-Durance. D'ici fin 2024 un aimant de 1.000 tonnes sera assemblé pour être installé dans le futur réacteur Tokamak. Il va jouer un rôle crucial dans la fusion nucléaire.

Le plus gros aimant du monde arrive dans les Bouches du Rhône

Fabriqué aux États-Unis dans le cadre de la contribution américaine à ITER, le premier des six modules de l’aimant le plus puissant du monde, le solénoïde central du Tokamak ITER, est réceptionné ce jeudi 9 septembre sur le site de construction de l’installation, à Saint-Paul-lez-Durance (13).

Les pièces sont acheminée par la mer en provenance des USA avant d'être convoyées de nuit sur le site d'Iter. Ce premier module pèse 66 tonnes. Il faudra 5 autres voyages et 3 ans d'assemblage pour finalement le montage de cette pièce hors norme.

Dans sa version complète, haut de 18 mètres, large de 4,25 mètres et pesant 1 000 tonnes, le solénoïde central génère un champ magnétique d’une intensité telle qu’il pourrait soulever un porte-avions (13 Tesla, soit près de 300 000 fois le champ magnétique terrestre). Ses structures d’ancrage sont dimensionnées pour résister à l’équivalent de deux fois la poussée d’une navette spatiale au moment du décollage.

Le "coeur battant" du réacteur indispensable à la fusion nucléaire

Pour créer les champs magnétiques dans un tokamak, trois agencements d’aimants sont indispensables : des bobines externes, verticales, génèrent le champ magnétique toroïdal et confinent le plasma à l’intérieur de la chambre à vide. Des bobines annulaires ceinturent la chambre à vide et contrôlent la forme et la position du plasma.

Au centre du Tokamak, le solénoïde central génère le courant qui circule dans le plasma. Le mouvement des ions au sein de ce courant crée un deuxième champ magnétique (poloïdal) qui renforce le confinement du plasma et le chauffe. L’intensité du courant plasma dans le tokamak ITER sera de l’ordre de 15 millions d’ampères. Les matériaux supraconducteurs utilisés pour les aimants d’ITER sont produits dans neuf usines de six pays.

Un rendement optimal espéré pour 2035

Le solénoïde central peut être considéré comme le « cœur battant » d’ITER, la machine expérimentale conçue pour reproduire les réactions de fusion de l’hydrogène qui se produisent au cœur du Soleil et des étoiles. Grâce à son action, Iter espère traiter 830 mètres cube de Plasma pour générer une énergie colossale. Du jamais vu.

La collaboration internationale ITER rassemble 35 pays ou groupe de pays : l’Union européenne (plus le Royaume-Uni et la Suisse), la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée, la Russie et les États-Unis.

Le processus de fusion nucléaire devrait commencer en 2026 et monter progressivement en charge jusqu'en 2035. Décrié par certains défenseurs de l'environnement qui le qualifient de gouffre financier, son budget atteint aujourd'hui 20 milliards d'euros.