Le plus important parc éolien des Vosges inauguré dans le secteur de Dompaire

Le plus important parc éolien du département des Vosges a été inauguré officiellement ce mardi 24 mai 2022 à Dompaire : le parc du pays entre Madon et Moselle. 18 éoliennes réparties sur 7 communes (Damas-et-Bettegney, Dompaire, Gelvécourt-et-Adompt, Harol, les Ableuvenettes, Madonne-et-Lamerey, et Ville-sur-Illon) de la communauté de communes de Mirecourt-Dompaire. Un projet initié en 2005 et qui voit enfin le jour porté par l'entreprise Neoen. Ces 18 éoliennes permettront de produire 95 gigawatt-heure/an soit la consommation annuelle de 37 400 habitants, chauffage inclus.

Au coeur des champs de céréales, 18 éoliennes tournent dans cette zone très venteuse. Il a fallu 17 ans entre les premières études et l'inauguration. Les recours d'opposants ont été rejetés. Nathalie Babouhot, la présidente de la communauté de communes Mirecourt-Dompaire assume le choix de ce parc : "Bien sûr que ça oppose certaines personnes mais il faut être responsable. Je vois nombre de candidats aux législatives qui disent qu'ils ne veulent pas d'éoliennes. C'est trop facile. On est sur un challenge à relever par rapport au climat". Avec ce parc éolien, le territoire de la communauté de communes va produire plus d'électricité qu'il n'en consomme selon Neoen.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

D'autres projets en cours dans le même secteur

Il faut aller encore plus loin pour Michel Heinrich, le président de la société d'économie mixte Terr'ENR qui a pris des parts dans le parc éolien : "nous raisonnons à l'échelle des Vosges centrales, on a une feuille de route et nous devrons être en 2030 à 46% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique du territoire et je suis à peu près certain qu'on y sera". Pour y arriver, d'autres projets sont en cours, dans le même secteur. Un mat de mesure de vent a été installé dans le secteur d'Ahéville et Velotte. A Gruey-lès-Surance, huit éoliennes doivent sortir de terre dont deux appartenant à la société d'économie mixte Terr'ENR.

Pour autant, pas question de faire n'importe quoi prévient Michel Heinrich : "nous sommes préoccupés par la qualité paysagère donc oui, on veut un certain nombre de parcs éoliens mais pas partout et n'importe quoi. Il faut être très vigilant et faire des études paysagères".