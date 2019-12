Vents violents (le point à 7h30) : 28.000 foyers privés d'électricité en Auvergne

Auvergne, France

Les autorités avaient prévu des dégâts, elles ne se sont pas trompées. Difficile de dresser un bilan précis au lever du jour, mais on sait d'ores et déjà que 28.000 foyers sont privés de courant ce vendredi matin sur l'ensemble de l'Auvergne. 18.000 rien que dans le Puy-de-Dôme. Les secteurs plus affectés se situent principalement dans le Livradois Forez sur une bande d'une trentaine de kilomètres et dans le massif du Sancy.

La Haute-Loire est aussi touchée par ces grosses rafales, qui ont dépassé les 100 km/h par endroit. A 7h30, ce sont 6.000 foyers altiligériens qui n'avaient pas d'électricité. Enedis en recense 2.000 dans l'Allier et et 1.500 dans le Cantal. Des auditeurs nous signalent depuis ce matin de nombreuses chutes d'arbres qui gênent la circulation notamment sur les routes départementales.

Une rafale à 118 km/h en Haute-Loire

Des rafales dépassant largement les 100 km/h ont été enregistrées un peu partout en Auvergne. Une pointe à 118 km/h a été relevée à Puy-Chadrac en Haute-Loire. 112 km/h à Mauriac dans le Cantal ou encore 111 km/h à Courpière dans le Puy-de-Dôme.

Enedis mobilise de nombreux agents pour intervenir au plus vite sur le terrain. Trois hélicoptères sont prévus pour évoluation aérienne des dégâts, mais les conditions météo ne sont pas favorables à les faire décoller. Les préfectures recommandent la plus grande prudence si vous n'avez pas d'autres choix que de vous déplacer. Le vent devrait légèrement faiblir ce vendredi après-midi, mais le week-end s'annonce encore agité avec un nouvel épisode, de secteur ouest cette fois. Toute l'Auvergne est classée en vigilance orange par Météo France.