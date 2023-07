Le point sur l'état de la végétation en Corse, au milieu de la vague de chaleur

Le dôme de chaleur qui a plongé la Corse sous une serre caniculaire depuis le 8 juillet dernier n'est pas encore parti, et la saison estivale des risques incendies et feux de forêt a bel et bien démarré.

L'ONF fait des prélèvements de végétaux chaque semaine

Depuis le mois de juin, l'ONF étudie l'évolution de l'humidité des végétaux. Chaque semaine, des agents coupent des rameaux de différentes espèces (le ciste, la bruyère et l'arbousier), à travers dix sites différents répartis sur toute la Corse. "On les pèse d'abord lorsqu'ils sont fraichement coupés, explique Gilles Planelles, technicien de l'ONF et pompier volontaire, puis on les mets à l'étuve, ce qui va les chauffer assez pour qu'ils perdent toute l'eau qu'ils contiennent. Le différentiel nous permet de mesurer le taux d'humidité, donc d'évaluer l'évolution de la sécheresse."

Le littoral est asséché, les Agriates en mauvaise voie

"Ces derniers jours, ça évolue assez rapidement." Selon leurs prélèvements, la situation devient "sérieuse" sur tout le littoral, surtout en Balagne et dans l'extrême sud, "là où la végétation est la plus sèche, et les température les plus hautes, c'est pour cela qu'il y a une alerte rouge". Les Agriates et la zone d'Ajaccio commencent à sécher aussi. C'est en montagne que la situation est modérée. Le technicien précise que la sécheresse des végétaux s'ajoute aux conditions météorologiques qui peuvent faire s'embraser notamment l'herbe, qui elle, est sèche comme de la paille. La tendance est à l'assèchement, partout. "Au vu des prévisions MétéoFrance, avec qui nous avons un point chaque jour, la sécheresse n'est pas partie pour s'arrêter. A moins que l'on ait des grosses pluies au mois d'août, tout va s'assécher, y compris les montagnes."