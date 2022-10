PHOTOS : Le pont suspendu entre Mérindol et Mallemort bientôt rénové

Le pont de bois qui relie Mérindol dans le Vaucluse à Mallemort dans les Bouches-du-Rhône va être rénové. L'enquête publique s'achève et on devrait pouvoir franchir ce pont suspendu d'ici fin 2025. Long de 320 mètres, celui-ci a été construit en 1846 mais, très abîmé, il est muré depuis 1986. Il longe un autre pont, en dur celui-là, créé dans les années 1970, sur lequel filent les voitures entre les deux départements.

ⓘ Publicité

"On a tous des bons souvenirs sur ce pont", Hélène Gente Céaglio, maire de Mallemort

Les piles du pont de bois sont bien conservées mais les planches du tablier sont pourries voire manquantes. Les travaux coûteront entre 6 et 8 millions d'euros selon les études. Il sera réservé aux piétons, aux cyclistes et aux cavaliers. Le pont sera reconstruit à l'identique, en bois et fer forgé, pour le plus grand plaisir des habitants et des visiteurs. Car d'un côté comme de l'autre, les habitants ont un souvenir nostalgique de ce pont. La maire de Mallemort Hélène Gente Céaglio le traversait, à vélo, avec ses copines. "De grands moments de liberté", se souvient-elle. "Franchir ce pont, à pied ou à vélo, un jour de fort mistral, c'était quelque chose, complète le maire de Mérindol, Philippe Batoux. Je me souviens très bien du bruit des traverses".

De tous les ponts suspendus qui traversent la Durance, celui-ci est le seul à pouvoir être réhabilité. Il permettra de profiter de nouvelles balades, à pied, à vélo, ou à cheval. Côté Bouches-du-Rhône, il permettra de rejoindre la voie verte qui longe la Durance. Côté Vaucluse, d'autres voies vertes attendent les marcheurs, jusqu'à Cavaillon à l'Ouest, jusqu'au Luberon vers Pertuis à l'Est. Ce pont offrira un superbe point de vue sur les environs estime Philippe Batoux.

Un musée dans l'ancienne maison pontière

"Quand on traverse la Durance ici, on a la perspective sur le Luberon quand on vient de Mallemort et sur les Alpilles quand on vient de Mérindol. Avec cette rivière qui fait le lien entre les deux massifs, ce sont des paysages qui nous valent le tourisme et la renommée que nous connaissons. On ne voit pas ça partout". Cette Durance est à la fois la séparation entre les deux communes et les deux départements et le trait d'union. "Si elle était un fléau jadis, elle est aujourd'hui un plaisir", estime la maire de Mallemort. Il faut se battre pour préserver sa faune et sa flore.

Côté Mallemort, une maison pontière existe toujours. C'est là qu'on payait une taxe de passage à un gardien. Elle aussi en mauvais état, elle sera transformée en musée et en lieu de réparation des vélos. La démolition aussi bien que la reconstruction auront lieu pendant l'été, le moment où la Durance est le plus bas, pour faciliter le travail des engins. Les deux mairies peuvent compter sur un financement départemental. Elles espèrent aussi un soutien de l'Europe.

Les planches du pont de bois entre Mallemort et Mérindol sont très abîmées voire manquantes - Mairie de Mallemort