Le Pouliguen : la plage de Tahiti interdite suite à un éboulement

Désormais un panneau et une clôture interdisent l'accès à la petite plage de Tahiti. sur la côte sauvage du Pouliguen, au niveau de la pointe de la "pierre plate". Malgré le froid mordant, ils sont nombreux à se balader sur le sentier qui surplombe la crique. Noelia s'arrête constater les dégâts sur sa plage préférée et les éboulis qui ont recouvert l'escalier taillé dans la roche le 1er janvier suite à la tempête Bella : "c'est dommage. j'aime venir ici l'été avec mes amis car l'eau est d'un joli bleu, comme on a rarement dans le secteur. J'espère qu'ils vont réparer et installer un nouvel escalier" conclut la jeune femme.

L'accès à la crique est interdit © Radio France - Anne Patinec

Pour l'instant, aucune décision de travaux n'est prise. La roche noire, fragilisée par les infiltrations d'eaux pluviales, pourrait encore s'effriter. La commune, la communauté de communes, le département, l'Etat interviennent sur le site; "pas question de se précipiter" pour le maire du Pouliguen Norbert Samama

Des éboulements de plus en plus fréquents

Les éboulements sont de plus plus fréquents sur le littoral. L'érosion, les submersions marines, le réchauffement climatique fragilisent de plus en plus le trait de côte. Sans oublier, les promeneurs pas toujours respectueux. Il suffit de rester quelques minutes sur le sentier pour constater que certains n'hésitent pas à fouler la pelouse pour s'approcher encore plus de la mer alors que l'accès est interdit.

Quand on a 54 km de littoral sur le territoire de Cap Atlantique (la communauté de communes), il est très clair qu'on ne peut pas intervenir de la même manière partout. Donc il faut avoir une réflexion d'ensemble, qui soit à la portée de nos moyens et qui prenne en compte toutes les conséquences de cette érosion du trait de côte". Norbert Samama, maire du Pouliguen et vice-président de Cap Atlantique.

Sur le sujet du trait de côte, une réunion a rassemblé ce vendredi des représentants de l'Etat, de Cap Atlantique et de la Carène.