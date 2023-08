Le préfet de l'Ardèche refuse le projet d'éoliennes de la forêt de Bauzon

L'entreprise Boralex, chargée de construire ce parc éolien voisin de celui de Cham Longe qu'elle gère déjà, avait reçu deux projets d'arrêté de refus. A chaque fois, il était fait référence à l'impact sur la biodiversité. Et c'est ce que reprend le préfet dans son arrêté du 8 août. "A ce jour, il n'est pas possible d'autoriser ce projet dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au titre de la préservation de la biodiversité, compte tenu des enjeux, en particulier sur les chiroptères (chauves-souris) et de la chouette de Tengmalm." explique la préfecture de l'Ardèche dans un communiqué ce vendredi.

La préfecture développe également des arguments paysagers : "L'implantation retenue des éoliennes entraîne un effet de cumul, de saturation et de confusion sur la lisibilité du paysage dans un territoire où les équipements éoliens sont déjà fortement présents. " Il y a en effet juste à proximité sur la même commune d'Astet un parc de 14 éoliennes dont 12 ont été renouvelées en 2020.

Boralex : "On va discuter avec la nouvelle préfète"

"On est déçu mais prêt à poursuivre pour faire aboutir ce parc éolien" explique Damien Boully, chargé du développement chez Boralex pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. L'entreprise va demander un rendez-vous avec la nouvelle préfète de l'Ardèche qui prend ses fonctions ce lundi 21 août. Si l'Etat ne change pas d'avis, l'entreprise déposera alors un recours devant la justice administrative contre l'arrêté du préfet de l'Ardèche. Elle a deux mois pour le faire après la publication de l'arrêté, en l'occurrence jusqu'au 8 octobre.

Le maire d'Astet, très favorable à ce nouveau parc comme la presque totalité des collectivités locales se dit déçu mais pas vraiment surpris. "Nous accompagnerons la société Boralex dans ses démarches auprès de la nouvelle préfète" explique Christian Vidal, le maire d'Astet.