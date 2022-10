Le préfet de la Vienne assouplit certaines restrictions de l'usage de l'eau, notamment pour laver sa voiture

Dans un arrêté publié vendredi 21 octobre, la préfecture de la Vienne lève certaines restrictions de l'usage de l'eau, compte-tenu de l'amélioration constatée sur les ressources. Mais les usages à partir du réseau d'alimentation en eau potable restent au niveau de crise.

ⓘ Publicité

Les stations de lavage vont pouvoir rouvrir

Pour les usages relatifs aux piscines, au lavage de voiture et au nettoyage de façades, toitures et trottoirs, les restrictions passent au niveau 3, dit niveau d'alerte renforcée.

> Lavage des véhicules : il est désormais autorisé avec du matériel haute pression et avec un système équipé d'un système de recyclage de l'eau chez les professionnels mais il reste interdit partout ailleurs.

> Piscines privées : le remplissage reste interdit, sauf c'est une remise à niveau ou un premier remplissage.

> Nettoyage de façades, toitures et trottoirs : il reste interdit sauf si ce nettoyage est réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnelle.

L'irrigation agricole toujours restreinte

Les mesures d'interdiction d'irriguer entre 11h et 18h restent en vigueur sur tout le département de la Vienne (sauf bassins de la Charente et de la Sèvre Niortaise.

Ces assouplissements s'appliquent à partir du lundi 24 octobre 8h.