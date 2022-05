Sécheresse : le préfet des Côtes-d'Armor invite à faire attention à ne pas gaspiller l'eau

La préfecture des Côtes-d'Armor invite à éviter de gaspiller l'eau. Les volumes des cours d'eaux et des eaux souterraines n'ont pas dépassé les seuils de vigilance mais ils restent très en-dessous de la normale pour la saison.

Après les Préfets d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, celui des Côtes-d'Armor appelle à la vigilance face à la sécheresse. Il n'a pas assez plu sur les quatre derniers mois et les averses prévues en mai ne sont pas suffisantes pour alimenter les cours d'eau et les eaux souterraines, dont les volumes sont très en-dessous de la normale, indique la préfecture.

Les seuils de vigilance ne sont pas dépassés. Mais le préfet invite à éviter de gaspiller l'eau. Il recommande, par exemple, de ne pas faire tourner les lave-linges ou lave-vaisselles à moitié vides ; de préférer les douches aux bains ; d'arroser vos plantes en début ou fin de journée ; de limiter l'arrosage des pelouses et espaces verts ; et d'éviter le lavage de votre voiture à grandes eaux.