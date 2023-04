Le préfet des Pyrénées-Orientales annonce une nouvelle dérogation sur le débit de la Têt

Lac de Vinça, la plus grande retenue des Pyrénées-Orientales

Finalement, il y aura une nouvelle dérogation. Le préfet des Pyrénées-Orientales a pris ce mercredi un arrêté pour réduire les quantités d'eau lachées depuis le barrage de Vinça. "Cette décision porte le débit réservé sur la Têt de 1 500 l/s à 1 000 l/s pour une période d’un mois", précise la préfecture dans un communiqué. Le 29 novembre dernier, le tribunal administratif de Montpellier avait annulé un précédent arrêté, à la demande de l'association France Nature Environnement.

ⓘ Publicité

"La sécheresse exceptionnelle que nous connaissons depuis juin 2022 n’a pas permis la recharge normale des nappes phréatiques ni des réserves d’eau présentes sur le territoire (Bouillouses, Vinça, Villeneuve-de-la-Raho et Agly). Cette situation présente un risque pour les usages indispensables que sont l’alimentation en eau potable, la lutte contre les incendies (notamment par la possibilité pour les canadairs d’écoper dans le barrage de Vinça en cas d’incendie majeur), la préservation du milieu et les usages économiques et alimentaires", se justifie le préfet des Pyrénées-Orientales.

Ces dernières semaines, les appels se multipliaient pour réclamer au préfet de signer une nouvelle dérogation. "C'est une question de survie en cette période de sécheresse historique", expliquent à l'unison la FDSEA, la Chambre d'agriculture, les Jeunes agriculteurs et le Syndicat des Vignerons.