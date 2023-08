Le premier bébé tortue est sorti à Villeneuve Loubet et a pris la direction de la mer

L'association Marilenand publie un communiqué ce mardi 29 août pour annoncer le joli faire-part de la naissance d'un bébé tortue appelé tortillon sur la plage de Villeneuve-Loubet où une tortue avait pondu ses œufs début juillet. Un site sous haute surveillance !

COMMUNIQUE Le 27 août, après 55 jours d’incubation, les premiers mouvements de sable apparaissent. Les spécialistes et bénévoles pour la surveillance du nid sont sur le qui-vive, le chemin de retour à la mer est en place !Il est 14h, et les équipes doivent patienter encore quelques heures avant de voir s’extraire du sable ce petit tortillon bien décidé à regagner la mer le plus rapidement possible, c’est la course vers la mer. Sans hésiter, il prend la bonne direction et parfois défie les petits galets qui ralentissent sa course. Après 20 minutes d’efforts, il atteint les premières vagues, qui dans le ressac lui font faire quelques roulés boulés avant le grand large… L’aventure de la vie commence pour cette toute petite tortue de quelques centimètres d’un poids estimé à tout juste 15 g.

Le mauvais temps lundi a perturbé le nid

Selon les spécialistes, la suite se fait attendre : "Dès lors, l’ensemble des nouveaux-nés devaient à leur tour s’extraire du sable et prendre la suite de ce tortillon éclaireur… Tous les regards des personnes en charge du suivi de la ponte sont tournés vers la surface du sable. 24h se passent sans émergence… Les 28 et 29 août, le département des Alpes-Maritimes est placé en alerte orange Orages et Pluies-inondations. La mer monte et recouvre l’ensemble du site de ponte à de nombreuses reprises.

Toujours selon l'association Marineland "L’éclosion et l’émergence sont des périodes sensibles, il est donc décidé de protéger le site de la montée des eaux. Le dispositif de retour à la mer change d’objectif et devient un dispositif de prévention submersion. Rapidement, il est contrôlé qu’aucune petite tortue n’est bloquée dans son processus d’ascension du nid. Alors qu’un tortillon a déjà regagné la mer, signal habituel d’une émergence imminente, le processus d’éclosion global ne semble pas avoir démarré.

Les experts, scientifiques et acteurs de la conservation (OTM/MNHN, RTMMF, OFB) suivent attentivement l’évolution . Le niveau de la mer reste haut, les jours à venir permettront de savoir si le nid n’a pas été trop affecté par cet évènement naturel et si les embryons ont pu poursuivre leur développement jusqu’à l’éclosion.

La tortue Caouanne était venue pondre sur une plage de Villeneuve-Loubet dans la nuit du 2 au 3 juillet. Cet évènement reste rarissime sur le littoral méditerranéen mais cette année on a observé 10 sites de nidification sur le littoral de la Méditerranée.

Depuis le 15 août, en prévision de la potentielle émergence, une cinquantaine de bénévoles de la cellule Environnement de la Gendarmerie, de l’Association Marineland, du service départemental de l’OFB, de la Réserve civile communale, des agents des parcs naturels départementaux, du SDIS 06 (pompiers), de l’association Les Aquanautes se relaient jour et nuit.