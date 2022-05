Le premier bus Fil Bleu au gaz naturel à l'essai sur les routes de Tours Métropole

Du vert, du gris en clin d'œil au tram, un design plus épuré : le bus "nouvelle génération" de la métropole de Tours a été présenté ce mardi 24 mai au dépôt de Fil Bleu à Saint-Pierre-des-Corps. Symbole de la transition énergétique, il est le premier des 45 "bus éco" achetés par la métropole tourangelle. 15 entreront en service fin 2022, 15 l'année suivante et enfin 15 en 2024.

La nouvelle esthétique, moins lourde en autocollants, permettra d'économiser 50% de temps sur la maintenance, ce qui représente 30% d'économies. Mais c'est surtout son moteur au gaz naturel qui présente des avantages non négligeables en termes énergétiques. Ces bus sont moins bruyants que ceux qui roulent au diesel, émettent 6% de CO2 en moins et ne rejettent quasiment pas de particules fines.

L'intérieur reprend le code couleur du tramway © Radio France - Camille Huppenoire

Dans la conception du bus, les usagers n'ont pas été oubliés. L'équipe qui a imaginé l'intérieur met particulièrement en avant l'espace supplémentaire pour les fauteuils ou les poussettes, les grandes fenêtres "comme des baies vitrées, très lumineuses" et les ports USB pour recharger son téléphone portable. Pas anodin pour des bus qui se veulent "nouvelle génération." L'autonomie de ce type de bus construit par Scania est de 450 kilomètres, largement assez pour une journée sur le réseau Fil Bleu. Il sera rechargé toutes les nuits grâce à une station de compression qui sera bientôt installée au cœur du dépôt.

Pourquoi le gaz naturel plutôt que l'hydrogène ou l'électrique?

Le Syndicat des mobilités de Touraine et la métropole de Tours, en lien avec l'exploitant Keolis, ont fait le choix du gaz naturel, plutôt que l'électricité ou l'hydrogène. "C'est l'énergie la plus au point tant sur l'autonomie que sur le coût. Le bus au gaz c'est 250.000 euros à l'unité, contre 800.000 euros pour l'hydrogène. Surtout, la production d'hydrogène n'est pas encore au point" explique Wilfried Schwartz, président du Syndicat des mobilités de Touraine. Coût total des 45 bus et de leur station : 21 millions d'euros. "Evidemment ça prend du temps (...) et oui, effectivement, il était temps de passer au bus au gaz" poursuit Wilfried Schwartz. Qui n'exclut pas, à long terme, de passer à l'hydrogène pour remplacer le reste du parc de 160 bus.