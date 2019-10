Première récolte pour le miel du Palais des Papes à Avignon

Avignon, France

Seulement 26 kg ont été récoltés dans le rucher du Palais des Papes, vendredi 4 octobre. C'est quatre fois moins que prévu ! Thierry Azzolin l'explique par les fortes chaleurs de cet été, qui ont "fait fondre la floraison". Malgré tout, les abeilles ont pu compter sur un emplacement de choix, en haut de la tour Saint-Laurent, près du Rhône qui coule à proximité, pour avoir de belles fleurs à butiner. "Quand elles font un petit tour d'orientation, elles font un 360 et elles ont le choix. Elles se disent : où vais-je ?" plaisante Thierry.

Thierry Azzolin en train de mettre en pot le miel papal © Radio France - Anaïs Martin Cauvy

L'initiative est à l'origine d'Avignon Tourisme qui souhaite accroître ses actions autour de la protection de la biodiversité. Pour Cécile Helle, maire d'Avignon, l'abeille a toute sa place dans les rues d'Avignon surtout depuis qu'elle est menacée. "On peut tous accepter qu'il y ait un peu d'abeilles, un peu de moustiques. Parce qu'au plus ils sont présents, au plus ça veut dire que l'on préserve notre environnement."

Une faible quantité mais de belle qualité

Les adjectifs sont nombreux pour qualifier ce miel papal. "Subtil, doux, délicat. C'est presque un miel que l'on pourrait donner aux enfants de cinq, six ans pour faire découvrir du miel" explique Thierry Azzolin. L'apiculteur attend maintenant avec impatience le mois de janvier pour voir cristalliser le miel qui lui donnera un aspect fondant en bouche.

Cécile Helle et Thierry Azzolin goûtent le miel du Palais des Papes © Radio France - Anaïs Martin Cauvy

Ce premier miel ne sera pas commercialisé à cause de la maigre récolte. Cécile Helle espère que la prochaine sera la bonne. Rendez vous au printemps prochain.