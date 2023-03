Le président de la FDSEA dans les Vosges favorable à un débat sur les "méga-bassines" en Lorraine

Comment améliorer notre gestion de l'eau ? Le président Emmanuel Macron doit détailler le "plan eau" du gouvernement ce jeudi 30 mars, lors de son déplacement dans les Hautes-Alpes. Des annonces fortement attendues après la sécheresse record du mois de février , et alors que le projet d'installation de mégabassines dans les Deux-Sèvres cristallise l'opposition des défenseurs de l'environnement.

Pour les écologistes, elles symbolisent l'accaparement de l'eau : ces mégabassines peuvent contenir jusqu'à 650.000 mètres cubes d'eau**, soit l'équivalent de 250 piscines olympiques**. Elles pompent dans les nappes phréatiques en hiver, quand la ressource est censée être plus abondante, pour irriguer l'été lors des périodes de sécheresse.

Si, pour l'instant, l'installation de ces équipements ne se justifie pas en Lorraine, le président de la FDSEA dans les Vosges, Philippe Clément, s'est dit ouvert "au débat" sur France Bleu Lorraine. "Oui, nous pourrions, dans un an, en avoir", a-t-il laissé entendre. "Je le rappelle, 98% de notre eau part dans les ruisseaux et les nappes phréatiques : posons-nous les bonnes questions, ajoute le syndicaliste. Et quand on parle de l'agrobusiness, avec le stockage de l'eau, il suffit de regarder aussi quels sont les agriculteurs qui stockent de l'eau dans les bassines : dans les Deux-Sèvres, il y a des agricultures bio, et il y a des conventionnels."

Parmi les critiques soulevées par les opposants de ces "méga-bassines" : l'eau, à l'air libre, est sujette à l'évaporation.