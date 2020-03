Le printemps en avance dans vos jardins : Vos photos !

C'est le printemps avant l'heure en Bretagne, les magnolias, les azalées de vos jardins, donnent des couleurs à un ciel qui reste bien gris en ce début mars.

"Des magnolias... par centaines", chante Claude François. Comme s'il était allé se promener au vallon du Stang Alar à Brest, le conservatoire botanique, sur 40 hectares, qui n'a "que" si l'ont peut dire, une cinquantaine de spécimens.

Dans vos jardins aussi, les températures douces de l'hiver et de ce début mars font fleurir bulbes et arbustes. Les jardins irradient du violet nacré des magnolias, des couleurs fluo des azalées et du jaune bouton d'or des jonquilles... Sans compter les pissenlits et les pâquerettes qui s'invitent dans les prés.