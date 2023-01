Le printemps en janvier, "ça n'a plus de caractère exceptionnel" pour le climatologue Jean Jouzel Bretagne

Il fait ce jeudi matin en Bretagne autour de 13°, mais il a fait jusqu'à 16° le 31 décembre à Lorient, soit 6° au-dessus des moyennes de saison ! 'Il faut arrêter d'être surpris,", commente Jean Jouzel, le climatologue originaire de Janzé en Ille-et-Vilaine."

"Ca n'a plus de caractère exceptionnel"

"Ce que l'on vit aujourd'hui c'est ce à quoi on doit s'attendre. C'est une manifestation du réchauffement climatique", affirme celui qui a été vice-président du GIEC, le groupe d'experts sur le climat. "Mais ça n'a plus de caractère exceptionnel. Nous avons eu lors de l'année 2022 des vagues de chaleur à répétitions, précoces puis en octobre. Et maintenant cette vague de douceur exceptionnelle. Ca va arriver de plus en plus fréquemment."

"Il faut arrêter d'être surpris car c'est un peu le message d'Emmanuel Macron : "Qui aurait pu prédire ?" C'est décevant car depuis 2013 et la première fois qu'on l'a rencontré, notre communauté a essayé de l'éduquer. Nous n'avons pas cessé de dire qu'il fallait s'attendre à des événements extrêmes de plus en plus fréquents et violents."

Les gouvernement successifs sensibilisés

"Dès 2013, François Hollande nous a demandé de rendre compte du cinquième rapport du GIEC, Emmanuel Macron était là, et ses propos sont absolument incroyables et très décevants. Je ne vois pas l'intérêt qu'a eu Emmanuel Macron de dire ça lors de son discours du Nouvel an."

