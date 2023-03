Le procès de l'usine de méthanisation de Châteaulin reporté au 28 septembre

Ce procès était attendu par les nombreuses parties civiles. Dans la nuit du 17 au 18 août 2020, une cuve de l'usine de méthanisation de Châteaulin déborde, 400.000 litres de déchets organiques se répandent dans l'Aulne, contaminant une source de captage d'eau potable. Un accident grave, puisque 180.000 Finistériens avaient été privés d'eau du robinet pendant plusieurs jours. Le procès d'Engie, propriétaire du méthanisateur, devait se tenir ce jeudi 9 mars au palais de justice de Quimper. Mais l'un des avocats, venant de Paris, a demandé le renvoi de l'affaire, expliquant que la grève dans les transports empêchait sa venue à Quimper. Il a été reporté au 26 septembre 2023.

Longue liste de défaillances

Dans une enquête révélée il y a un an et demi par l'émission Cash Investigation , une longue liste de défaillances avait été mise au jour : dysfonctionnement des capteurs de détection, présence humaine insuffisante dans les installations, défaut de conception, de maîtrise des installations en phase d'exploitation normale, oubli de la maintenance et des essais périodiques des systèmes de commande.

Le site, fermé par les autorités en août 2020, a pu reprendre son activité moins de deux mois plus tard . L'usine de méthanisation avait été inaugurée en 2018, et pour sa construction, Engie avait bénéficié d'un financement public de plus de 1,8 millions d'euros.