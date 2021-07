Le projet d'entrepôt logistique Terra 2 attaqué en justice par ses opposants

Cet entrepôt logistique de 70 000 m² doit voir le jour dans la ZAC des Portes du Tarn, entre Saint-Suplice-la-Pointe (Tarn) et Buzet-sur-Tarn (Haute-Garonne). Les préfets ont autorisé la destruction d'espèces protégées pour construire le bâtiment. Un arrêté attaqué par les opposants.

C'est la dernière chance pour stopper le projet. France Nature Environnement Midi-Pyréennées et Saint-Sulpice Active et Citoyenne ont déposé deux recours devant le tribunal administratif de Toulouse ce lundi 26 juillet contre le projet Terra 2 dans la ZAC des Portes du Tarn.

Les deux associations veulent faire annuler deux arrêtés préfectoraux autorisant la construction de cet entrepôt aux dimensions gigantesques : 533 mètres de long, 14 mètres de haut et 125 mètres de large, soit une surface de près de 70 000 m².

Des espèces protégées détruites

En mai dernier, les préfectures de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé de manière exceptionnelle la destruction d'espèces protégées pour construire ce site. "Pour pouvoir le faire, il faut au moins démontrer deux éléments, indique Hervé Hourcade, juriste à France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénnées. D'abord, que vous n'avez pas pu faire autrement. Il faut avoir recherche d'autres possibilités d'implantation. Pour nous, il n'y rien d'impératif à installer cet entrepôt dans cette zone alors qu'il y a dans la même commune 15 hectares disponibles dans une autre zone d'activité."

Dans un second temps, le projet doit également présenter un intérêt public majeur et impératif d'après la FNE Midi-Pyréennées. Les préfectures estiment que le projet "contribue au développement économique de l'est-Toulousain et du Tarn" en créant 250 à 300 emplois. "La justice s'est déjà prononcée [dans d'autres dossiers], répond Hervé Hourcade. Des projets qui entraineraient des créations d'emplois ne justifient pas pour autant de détruire des habitats naturels et des individus d'espèces protégées."

Un projet qui n'est pas en phase avec le climat

L’entrepôt logistique est construit par une société immobilière qui louera le bâtiment à une autre entreprise. Il pourrait intéresser des spécialistes du e-commerce comme Amazon. D'après les opposants, au moins 500 camions passeront chaque jour sur le site, entre 5 h et 22 h et six jours sur sept.

"La ZAC des Portes du Tarn a été présentée comme une zone vertueuse, rappelle Sylvain Plunian, membre de Saint-Sulpice Active et Citoyenne. Or là, elle coche toutes les cases qui nous font penser que ce n'est pas le cas. Quand on regarde le nombre de camions, le nombre d'espèces protégées qui seront détruites...."

"C'est développer le territoire comme dans les années 70. On transforme le foncier agricole en foncier économique sans se projeter dans l'avenir" - Sylvain Plunian.

Une erreur alors que dans un triangle Toulouse-Albi-Montauban, "il est prévu une augmentation de la température d'ici 2050, avec pour principale cause les gaz à effet de serre produits notamment par le transport routier" indique Sylvain Plunian en s'appuyant sur une étude de l'Insee Occitanie. Cet entrepôt est l’inverse de ce qu'il faudrait faire pour éviter les soucis climatiques des prochaines années"

Dans l'arrêté, les préfectures précisent que des mesures de compensation seront mises en place. Le porteur de projet devra restaurer et entretenir 94 hectares de végétation pour permettre aux espèces de s'installer. Les recours déposés par les associations ne sont pas suspensifs. Cela veut dire que les travaux, qui sont autorisés, pourront débuter dans les prochains mois, peut-être dès septembre d'après les opposants.