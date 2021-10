Des associations du Vallespir se mobilisent contre le projet d'extension du Port d'Argelès

Alors que la mairie d'Argelès (Pyrénées-Orientales) a lancé le début des concertations avec les citoyens sur le projet d'extension du port, des associations de défense de l'environnement se mobilisent. Des militants d'Argelès, et même du Vallespir, se sont réunis pour dire leur opposition.

Le projet se concrétise, la Ville d'Argelès a organisé sa première réunion publique ce vendredi 15 octobre pour présenter le projet d'extension et de requalification du port. La mairie veut redynamiser le port et l'ouvrir plus sur la ville, avec, entre autres, 250 anneaux supplémentaires, ou encore la création d'une zone d'activité au sud du port, à la limite avec le site du Racou.

Au même moment, des associations de défense de l'environnement et des habitants d'Argelès se sont réunis devant la salle de la mairie, ils étaient une vingtaine. Ils s'inquiètent de la bétonisation de leur commune et de la destruction du Racou, site naturel protégé. Une mobilisation qui résonne à travers le département, des militants du Vallespir sont venus soutenir la cause des Argelésiens.

"Ce sont des projets inutiles" - Dominique, militant venu de Céret

Dominique habite à Céret et fait partie de l'association Bien vivre en Vallespir, il est solidaire aujourd'hui parce que, pour lui, le projet du port d'Argelès est un exemple parmi tant d'autres : "Le troisième quai de Port-Vendres, la destruction de certains bois, le quatrième pont de Céret, ce sont des projets inutiles."

Création d'emplois "précaires"

Au-delà de l'aspect environnemental, d'autres s'inquiètent du futur marché du travail à Argelès. "Les élus ne se concentrent que sur une économie de loisirs pour les privilégiés, alors qu'il y a un chômage invraisemblable ici", déplore Catherine David, militante de la Confédération paysanne des Pyrénées-Orientales, "alors ils vont nous répondre ça va faire de l'emploi. Mais de l'emploi précaire, parce que l'hiver, y'a rien. Et ils iront pointer au chômage."

Tous espèrent faire entendre raison à la mairie, qui organise de son côté de nouveaux ateliers de concertation le 20 octobre prochain, à Argelès.