Le projet de construction d'une centrale biomasse à Toulouse déclenche la colère des riverains

"Le choix de la combustion de biomasse est le pire", affirme le collectif "Toulouse chauffe", à l'origine du rassemblement de ce samedi. Une soixantaine d'habitants du quartier Croix-Daurade et de militants se sont réunis à la sortie du métro Roseraie pour dénoncer le projet de construction d'une centrale biomasse avenue d'Atlanta.

Une centrale biomasse produit de l'électricité, par la combustion de matières végétales, le plus souvent du bois. À l'origine, la mairie voulait l'implanter dans le quartier Borderouge , mais devant la colère des riverains, le projet a migré.

La qualité de l'air en jeu ?

"On a une démonstration que malgré ce que dit la Ville, le secteur d'Atlanta est habité, les riverains sont là pour le prouver", martèle Céline, mobilisée depuis les débuts. Pour elle, le déménagement du projet ne change rien. "Les documents de la mairie nous présentent un secteur de 200 mètres autour de la centrale, pour justifier que tout va bien car il n'y a pas d'habitation. Sauf que pour une chaufferie, le rayon des retombées de concentration maximale est d'un kilomètre, pas de 200 mètres. On a vraiment l'impression qu'on nous prend pour des ânes."

D'autant plus que le projet de centrale a doublé sa capacité, d'après les manifestants, passant de 30 à 60 gigawattheure par an, ce qui engendrera davantage de pollution pour Anne : "Des particules fines et du CO2, il va y en avoir de toute façon très largement, puisque le projet est maintenant doublé, nous sommes très inquiets."

Elle n'est pas la seule, 800 chercheurs du GIEC (le groupe d'experts intergouvenemental sur l'évolution du climat) ont déjà alerté : la filière bois pourrait entraîner une hausse de 10% des gaz à effet de serre dans les dix prochaines années.

Cette pollution entraînerait des conséquences sur la santé : en mars dernier, une cinquantaine de médecins, professionnels de santé et associations de riverains à Strasbourg ont alerté dans une tribune , disant que le chauffage au bois était "plus dangereux que le diesel".

Des riverains désemparés

Le problème pour les manifestants, c'est aussi le manque de communication. "On apprend par les mobilisations, que l'usine se déplace de site en site, déplore Patrice, présent au rassemblement, mais à aucun moment nous n'avons été conviés à une réunion d'information dans ce quartier. Je pense qu'il faut au moins un débat. Oui, il faut du chauffage, mais pas de cette façon-là."

Pour le collectif "Toulouse chauffe", il existe des alternatives : la géothermie par exemple, un temps envisagée mais jugée trop couteuse par la mairie, selon le collectif. La Ville de Toulouse n'a pas répondu à nos sollicitations.