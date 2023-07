Le projet de méga-bassine à Rochegude au cœur de discussions à Saint-Ambroix

Un projet de méga-bassine fait polémique dans le gard. L'idée, et ça ne reste bien qu'une idée, serait de construire une gigantesque retenue d'eau de 600 000 mètres cube sur dix hectares, à Rochegude. Une vingtaine de membres du collectif Eaux à gué se sont rassemblés ce mardi 11 juillet 2023 devant le bâtiment abritant la communauté de communes Céze-Cévennes à Saint-Ambroix (Gard).. A l'intérieur, élus, cabinet d'étude et agriculteurs faisait le point sur l'état de la ressource en eau du territoire et notamment dans cette période de raréfaction de la ressource.

L'association Eaux à gué est inquiète. Olivier Martin, le président de la CC Céze-Cévennes, dit agir en toute transparence. "La bassine d'eau est une des dernières solutions, après toutes les autres possibilités en terme d'économies d'eau".

En Octobre prochain, on devrait y voir plus clair avec la présentation des différents scénarii pour garantir l'alimentation en eau du territoire pour les prochaines années.

