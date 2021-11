Le projet de méthaniseur géant à Corcoué-sur-Logne est "incompatible avec le infrastructures existantes"

La sortie du conseil départemental de Loire-Atlantique, ce vendredi soir, fragilise un peu plus le projet de construction du plus gros méthaniseur de France à Corcoué-sur-Logne, à une trentaine de kilomètres au sud de Nantes. Déjà vivement contesté par la Confédération paysanne et plusieurs associations écologistes qui avaient organisé plusieurs manifestations, ces derniers mois, ce projet d'usine XXL vient de subir un nouveau revers. "Il est incompatible avec les infrastructures routières existantes et nécessiterait d'importants aménagements routiers", assure l'instance présidée par Michel Ménard.

Un projet qui entraînerait le passage de 200 camions au quotidien

Le projet porté par la Coopérative d'Herbauges, une coopérative agricole, et un industriel danois visait à transformer 680.000 tonnes de lisier et de fumier par an en biogaz. Il pourrait ne jamais voir le jour s'il n'est pas revu à la baisse. "L'exploitation de cette usine de méthanisation aurait pour conséquence directe et significative l'augmentation du trafic de poids lourds sur la route départementale 65, détaille le conseil départemental de Loire-Atlantique. Près de 200 passages de camions par jour sont prévus et les routes ne permettent pas à ce jour de supporter une telle hausse du trafic." Selon l'institution, elle pourrait engendrer une dégradation du réseau et créerait un sentiment d'insécurité pour les riverains du site.

Si le projet tel qu'il a été présenté est maintenu, il obligerait les pouvoirs publics à réaliser des aménagements routiers importants. Le Département serait alors contraint de réaliser des acquisitions foncières alors qu'il a un objectif de "zéro artificialisation nette". "C'est pourquoi, dans le strict cadre de sa compétence, le Département a formulé aux porteurs un avis défavorable sur cet hyper méthaniseur", explique Michel Ménard.