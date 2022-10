Le projet de piscine nucléaire dans la Hague se poursuit, bientôt une nouvelle phase de concertation

C'est la fin de la première étape du projet de piscine d'entreposage de combustibles nucléaires usés, dans la Hague. Ce samedi 8 octobre, EDF a présenté les enseignements qu'elle tire de la phase de concertation préalable, commencée en novembre 2021 et finie en juillet 2022. Le projet se poursuit et va entrer dans une deuxième phase de concertation continue, à partir de 2023.

EDF s'engage à mieux expliquer son projet

L'entreprise retient trois principaux enseignements de ces premiers échanges avec les riverains, associations et élus. Tout d'abord, qu'elle va devoir mieux expliquer ce projet de piscine, et ce, dans un contexte national. "On a le sentiment en effet qu'il y a eu dès le début une incompréhension du projet", affirme Philippe Legrand, responsable des relations pour le territoire à EDF et porte-parole du projet.

"J'entends surtout une forte demande qu'on puisse réexpliquer la place de la piscine au regard des lois à venir", poursuit-il, faisant référence au projet de loi d'accélération des énergies renouvelables qui doit être présenté fin octobre et qui inquiète les opposants au projet, qui craignent une moindre prise en compte de l'avis de la population.

Le calendrier de la première phase de concertation préalable, entre novembre 2021 et juillet 2022. - Site d'EDF

L'emplacement du bâtiment réétudié

EDF affiche également une volonté de prendre en compte les retours du terrain de la concertation préalable, notamment sur l'emplacement du bâtiment de la piscine, qui doit être construit sur la partie ouest du terrain d'Orano. "On est en train d'étudier un déplacement du bâtiment pour le coller au maximum aux bâtiments déjà existants d'Orano, pour limiter l'impact visuel", expose Philippe Legrand. Autres éléments pris en compte, le rond-point des chèvres à Jobourg sera préservé et la fluidité de la D901 qui longe Orano sera étudiée.

La piscine d'entreposage d'EDF devrait être construite sur la partie ouest du site d'Orano, dans la Hague (ici, encadrée en rouge). - EDF

Enfin, l'entreprise s'engage à communiquer de manière transparente et régulière. Un dialogue et une confiance qu'il va falloir renouer, car les débats ont loin d'avoir été apaisés ces derniers mois lors des réunions publiques . "Je regrette que ça n'ait pas été plus serein", reconnaît Philippe Legrand.

Une nouvelle phase de concertation continue

D'où le début d'une nouvelle phase de concertation, cette fois continue, en 2023, toujours sous l'égide de garants de la Commission nationale du débat public ( CNDP ). "Nous avons proposé de constituer des groupes de travail sur différents thèmes (insertion paysagère, infrastructures et enjeux socio-économiques ). Et tout ça avec une communication qui doit être continue et transparente : ça, c'est un engagement fort qu'EDF prend vis-à-vis des acteurs du territoire", assure le responsable des relations et porte-parole d'EDF sur le projet.

"On n'a pas encore défini le périmètre de ces groupes de travail" - Philippe Legrand

Mais qu'en sera-t-il de la place des habitants dans cette nouvelle concertation ? Rien n'est encore acté. "Pour le moment, on n'a pas encore défini le périmètre de ces différents groupes de travail. Pour autant, ce qui est certain, c'est qu'un site Internet sera disponible pour délivrer de l'information, mais également en recueillir pour alimenter les différents groupes de travail", affirme Philippe Legrand.

Cette nouvelle phase s'ouvrira donc début 2023, après une réunion de la CNDP, jusqu'en 2025, date de l'ouverture de l'enquête publique. L'Etat rendra ensuite sa décision en 2027 et les travaux pourront alors commencer. Pour l'instant, une seule piscine d'entreposage est à l'étude et pourrait contenir 6.500 tonnes de combustibles usés, pour un coût total d'1,25 milliard d'euros. Sa mise en service devrait avoir lieu en 2034.