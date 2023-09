Le projet de Qairos Energies à Trangé pourrait être abandonné d'ici la fin de l'année

Le projet de Qairos Energies est désormais sur la sellette. Son ambition est de fabriquer du gaz vert à partir de chanvre. Le conseil communautaire du Mans Métropole a voté en juin dernier la vente d'un terrain à l'entreprise, une parcelle de plus de 23 000 m² dans la zone artisanale de l'Etoile, à Trangé. Mais la société se prépare à devoir mettre la clé sous la porte.

ⓘ Publicité

Des caisses vides et une attente interminable

Jean Foyer a fondé Qairos Energies en 2019 mais le projet est en suspend depuis deux ans alors que la construction était annoncée pour 2023. D'après le fondateur de l'entreprise, tous les voyants sont pourtant au vert pour poser la première pierre mais le dossier est bloqué par l'Etat.

"Notre projet est de vendre du biométhane qui doit être racheté par l'Etat avec un tarif de rachat. Il nous est éligible de droit depuis 2021 mais le décret d'application n'a pas encore été pris donc on l'attend pour démarrer la construction", s'impatiente Jean Foyer.

"La levée de fonds pour le projet a été réalisée il y a quatre ans pour tenir jusqu'en 2021. Depuis fin 2021, on a rogné dans les effectifs, dans énormément de dépenses mais le projet a deux ans de retard parce qu'on attend l'Etat depuis deux ans. Si d'ici la fin de l'année, on a pas de signaux clairs que le projet va se faire, il va s'arrêter." Qairos Energies espère toujours pouvoir embaucher une trentaine de salariés sur le site de Trangé et construire une centaine d'autres sites en France d'ici 2035.