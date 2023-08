Le projet de réhabilitation du Parc des Sources de Vichy suspendu ?

Journée décisive pour le projet de réhabilitation du Parc des Sources de Vichy. Voté par le Conseil municipal en septembre dernier, il prévoit la destruction de 180 arbres. Une aberration écologique et environnementale pour un collectif d'habitants de la cité thermale et des associations qui multiplient les actions depuis plusieurs mois.

Ces dernières, le GNSA (Groupe national de Surveillance des Arbres) et la FNE (France Nature environnement) ont déposé un référé suspension contre l'arrêté de la préfecture de l'Allier qui, après une enquête publique favorable au projet, a validé le lancement des travaux. Ce référé est une mesure d'urgence pour demander une suspension le temps que soit étudié le dossier sur le fond.

Sauf suspension, les travaux débuteront en septembre

L'audience (du référé suspension) a eu lieu ce jeudi matin devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le président doit rendre sa décision (une ordonnance) ce vendredi. Elle est très attendue par Thomas Brail, coprésident et Fondateur du GNSA : " On n'a rien contre la ville de Vichy je tiens à le préciser. Ce qu'on déplore c'est qu'on se promène partout en France avec les mêmes problématiques et qu'au lieu de travailler en bonne intelligence avec le végétal déjà en place on préfère tout raser pour remettre des arbres. On n'a plus le temps. Je me mobilise pour mon fils ".

Selon l'association, la restructuration du parc des sources avec la destruction de 180 arbres mettrait en péril 37 espèces protégées. Si le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne suspend pas l'arrêté préfectoral, les travaux débuteront en septembre.