Le projet touristique du château de Buoux inquiète les riverains

C'est un projet touristique qui divise, à Buoux (Vaucluse) dans le Luberon. Le château de l'environnement accueille actuellement des scolaires mais il doit être rénové, sous la houlette du Parc naturel régional du Luberon, pour en faire un lieu d'accueil plus vaste, pour un budget de sept millions d'euros. Le PNR veut conserver l'accueil des scolaires mais aussi permettre à tous les publics d'y loger.

Les opposants défendent un autre tourisme, plus respectueux du vivant

Les riverains et les agriculteurs dénoncent un projet de tourisme de masse qui va défigurer les environs, préservés jusqu'à présent. Un collectif d'opposants s'est d'ailleurs monté et se rassemble ce samedi 11 février à 10h, aux abords du château. L'un de leurs arguments, c'est la défense de l'agriculture locale et du pastoralisme. L'activité de la famille Morard, par exemple, est menacée. Elle fait paître 200 chèvres sur ce qui pourrait devenir un parking et un jardin à la française. La foule et le bruit mettent en péril son exploitation.

"Nous lui proposons une alternative, répond Dominique Santoni, la présidente du parc. Un terrain qui fera au moins la même taille, voire qui sera plus grand". Mais ce terrain ne correspond pas au besoin des troupeaux de l'éleveur. Au delà du cas de le famille Morard, l'élue présente un projet qui devrait voir le jour en 2025, si les calendriers sont tenus. "Il y aurait un centre d'interprétation. On reste sur la même capacité de lits, c'est-à-dire 86, on ajoute une restauration locavore, on restaure les jardins, on conserve les scolaires et on ouvre à d'autres publics : les familles, les visiteurs, les associations et des professionnels".

Sandra Avesque est l'une des membres actives du collectif d'opposants au projet. Elle redoute l'arrivée massive de visiteurs qui endommagerait la faune et la flore de manière irréversible. Il faut selon elle arrêter de vouloir rentabiliser la nature. "Il faut arrêter de vouloir, à chaque fois qu'un espace naturel est beau, en faire un espace touristique et accroître la fréquentation pour que tout le monde puisse en profiter. Que tout le monde profite de la nature oui, mais pas d'une zone touristique où l'on fait n'importe quoi."