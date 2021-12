Le public n'est plus le bienvenu à la commission locale de l'eau de la baie de Saint-Brieuc

Les taux de nitrates ou de pesticides dans les rivières, les plans algues vertes... Les sujets abordés par la commission locale de l'eau sont particulièrement sensibles dans la baie de Saint-Brieuc.

Ce vendredi 17 décembre 2021, cette commission composée d'élus, d'agriculteurs, d'industriels, de représentants de l'Etat, d'associations de protection de l'environnement a décidé de modifier ses règles de fonctionnement, désormais ses séances se dérouleront à huis-clos.

Les séances de la commission locale de l'eau de la baie de Saint-Brieuc ne sont plus accessibles au public

"Il y a eu une demande pour que ça ne soit pas public", explique Jean-Luc Barbo, le président de la commission.

La profession agricole a dit : on est d'accord pour que les associations soient accompagnées mais on ne veut pas de public pour que les débats soient sereins.

Hors micro, un agriculteur dément être à l'origine de cette demande de huis-clos. "Je ne comprends pas, cette commission n'a jamais attirée les foules, le public n'a jamais posé de problème", s'agace Annie Le Guilloux la co-présidente de l'association "Halte aux marées vertes". "Cette commission s'occupe d'un sujet d'intérêt général, la qualité de l'eau, les nitrates, les pesticides, tout ça nous intéresse tous".

Il me semble démocratique et normal que tout un chacun puisse assister aux débats comme on peut assister à un conseil municipal. - Annie Le Guilloux, Halte aux marées vertes