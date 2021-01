Le Puy-de-Dôme sur le chemin de la transition écologique

"Ensemble, agir aujourd'hui pour demain", c'est la ligne directrice de ce "Master Plan", qui entre en vigueur cette année. C'est d'ailleurs le premier plan de ce type à être lancé à échelle départementale en France. Il résulte avant tout d'une prise de conscience : le système actuel est imparfait, et la crise sanitaire n'a fait qu'accentuer ses failles.

De là est née l'urgence d'agir et d'évoluer au niveau social et environnemental. Le premier acte de ce plan a été voté en juillet dernier, justement pour repenser les politiques publiques du département. Une stratégie qui se veut novatrice jusque dans son langage : on parle d'"étoiles" pour les objectifs à atteindre, et de "cailloux" pour les actions engagées qui y mènent.

Des projets à concrétiser

Pour accomplir sa transition écologique le Puy-de-Dôme se fixe six objectifs. Entre autres, devenir "un département à énergie positive", c'est-à-dire construire des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Ce pourrait par exemple être le cas du collège Pierre Mendès France à Riom, mais seulement d'ici quelques années.

Pour l'instant, en effet, le "Master Plan" recèle surtout des idées de projets. Le Département doit encore réfléchir à leur mise en oeuvre. "Le travail qu'on devra accomplir cette année sera de rendre les citoyens acteurs de cette transition écologique", a assuré le président du Conseil départemental Jean-Yves Gouttebel, qui compte bien impliquer les Puydômois dans les futurs projets.