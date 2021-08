Un quartier de Besançon va expérimenter un nouveau système de recyclage des déchets à la rentrée

Le quartier de Planoise, à Besançon, va tester un nouveau système de recyclage des déchets, après l'été. Le Grand Besançon Métropole lance une expérimentation dans ce quartier pour tenter de mieux valoriser les déchets recyclables.

Dans le cadre de la phase de test, neuf stations de tri vont être déployées durant le mois d'août. Huit adresses sont en expérimentation, rue de Dijon, rue de Savoie ou encore rue des Causses, à Planoise. Au total, l'expérimentation va toucher 800 logements, soit près de 2.000 habitants.

Nouveaux bacs de tri et de compostage des déchets

Pour favoriser le recyclage des déchets, plusieurs bacs de tri seront installés. Il y aura un bac pour les déchets recyclables, un autre pour le verre, et un troisième pour les déchets ménagers.

Pour traiter les bio-déchets, il y aura aussi des bacs à compost installés au pied des immeubles. Quand les infrastructures ne permettent pas l'installation de ces bacs à compost, ce sera un système de bio-seaux, avec des bornes pour déverser les déchets compostables, comme des épluchures de fruits et légumes par exemple.

L'idée est de permettre aux habitants de bien séparer les déchets recyclables afin de réduire le poids de la poubelle grise, celle des déchets ménagers.

60 % de déchets ménagers en plus à Planoise

Ce dispositif découle d'un constat : la valorisation des déchets recyclables est inégale en fonction des quartiers du Grand Besançon.

Dans les habitats urbains denses, comme à Planoise, "il y a 60 % de déchets ménagers en plus, en poids, par habitants et par an", explique Daniel Huot, vice-président de Grand Besançon Métropole, en charge de la gestion des déchets. Sur les déchets recyclables qui sont récupérés et valorisés, comme les bouteilles en plastique par exemple, il y en a trois fois moins que dans l'habitat moyen du Grand Besançon.

Des conséquences financières

"Tout cela représente des pertes financières", précise Yves Huot. Avec la redevance incitative pour l'élimination des ordures ménagères, plus on produit de déchets et plus on paye. D'autre part, moins on recycle et moins on gagne sur la valorisation des déchets. "Les déchets ont une valeur", rappelle Yves Jannerot, responsable du service études et système d'information à la gestion des déchets du Grand Besançon Métropole, "ils doivent suivre les bonnes filières de valorisation pour redevenir de nouvelles matières premières et de nouveaux objets", poursuit-il.

Problèmes de comportement et de logistique

À Planoise, les locaux à déchets datent de 1970. "Ils ne permettent pas de mettre en place l'ensemble des bacs de recyclage, explique Daniel Huot. Ce n'est pas seulement un problème de comportement des habitants, c'est aussi un problème logistique".

Pour le moment, les habitants de Planoise recyclent leurs déchets comme ils peuvent ... Copier

Selon Yves Jannerot, à la gestion des déchets de Grand Besançon Métropole, "les gestes de tri ont peu à peu régressé sur les sites où les gestions de locaux étaient devenues compliquées. L'intérêt de cette opération de test, poursuit-il, sera de reconquérir les gestes de recyclage chez les usagers, de les valoriser et de donner du sens au recyclage."

Accompagner les habitants et faire le bilan

Pour mieux valoriser les déchets recyclables, un accompagnement des habitants est au programme. Du matériel doit être distribué : des sacs de tri ainsi que des bio-seaux. Des ateliers doivent également être organisés, fin août 2021, pour permettre aux habitants de s'approprier leurs nouvelles infrastructures et pour rappeler les bons gestes.

Une extension à d'autres quartiers?

Durant six mois, les agents en charge de la gestion des déchets pour le Grand Besançon Métropole vont mener des évaluations pour déterminer si ce nouveau système de recyclage est viable. Il pourrait alors être déployé dans d'autres quartiers du Grand Besançon Métropole, notamment à Palente et Saint-Claude, où la problématique de gestion des déchets est la même qu'à Planoise.

