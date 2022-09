Le ragondin, ennemi n°1 dans les rivières de Bourgogne

Il fait partie des "espèces exotiques envahissantes" et on le trouve en Côte-d'Or : le ragondin. Alors que vous l'avez sûrement croisé au bord des rivières pendant l'été 2022, on fait le point sur les dégâts qu'il peut causer et sur la manière dont il est traqué.

Wanted, dead or alive, enfin surtout dead. Il vit dans les rivières et les marécages, il ressemble à un castor, sauf qu'il n'a pas la queue plate - elle est plutôt longue, comme celle d'un rat - et il est considéré comme une espèce exotique envahissante : le ragondin. Introduit de l'Amérique du Sud vers la France au 19e siècle pour le commerce des fourrures, le ragondin a ensuite été relâché dans la nature. Depuis, ces rongeurs prolifèrent en Côte-d'Or (comme dans d'autres régions françaises), à tel point qu'ils sont inscrits sur la liste des espèces contre lesquelles il est obligatoire de lutter, fixée par un arrêté ministériel datant de l'an 2000. Quels sont les problèmes causés par le ragondin ? Et comment est-il chassé ? On fait le point avec Fredon, un organisme de défense et de protection des végétaux, qui coordonne la lutte contre le ragondin avec les communes et les syndicats qui gèrent les rivières.

Nuisible pour les végétaux ... mais pas que !

Nicolas Gamb, chargé de mission au Fredon pour la région Bourgogne-Franche-Comté, développe les (nombreux) griefs qui pèsent sur ce rongeur. Au niveau des végétaux, le ragondin peut causer des dégâts sur les cultures, ou dans les jardins des particuliers. "On a déjà vu des moitiés de champs de maïs complètement rasés par des familles de ragondins", indique-t-il. Il évoque également des dégâts sur les berges au bord des rivières, puisqu'ils "creusent des galeries sous les berges et peuvent provoquer des effondrements".

La liste continue. "Sur la biodiversité, comme il est assez gros, il va prendre la place d'espèces endémiques, comme le castor ou la loutre, qui ont du mal à revenir sur nos rivières actuellement", énonce Nicolas Gamb. Dernière accusation : de potentielles conséquences sanitaires : "Vu que ce sont des rongeurs, ils sont porteurs de la leptospirose, qui peut être mortelle, qu'on appelle "la maladie des rats".

De moins en moins de bénévoles ?

L'élimination des ragondins est menée par une centaine de bénévoles en Côte-d'Or. Contrairement à la chasse "classique", le ragondin peut être traqué toute l'année, "grâce à des pièges ou des armes à feu" indique Nicolas Gamb, de Fredon. Pour chaque ragondin capturé ou éliminé, le bénévole peut recevoir une petite indemnité, souvent de deux euros. Ils doivent tout de même présenter une preuve, à savoir les cinq derniers centimètres de la queue du rongeur.

Malgré ces "contrats" qui pèsent sur sa tête, le ragondin n'est pas en voie de disparition dans nos contrées, mais son prédateur naturel - le bénévole piégeur - oui. "Ce sont surtout des retraités qui font ça depuis longtemps, dans les campagnes le ragondin a toujours été un problème, explique Nicolas Gamb. C'est une population vieillissante, tous les ans certains s'arrêtent, ne peuvent plus physiquement aller poser les pièges ou aller tirer. Ce sera un problème dans les prochaines années, on va arriver à un moment où il n'y aura plus assez de bénévoles pour faire les missions, alors que la problématique du ragondin sera toujours présente".