Le Rallye Ventoux Classic annulé à cause d'un nid de vautours sur son parcours

Le Rallye Ventoux Classic, qui devait se tenir les 28 et 29 mars prochains au départ d'Orange, est annulé. En cause : la présence d'un nid de rapace en voie d'extinction dans les gorges de la Nesque, en plein sur son parcours.

Il devait avoir lieu dans un mois tout pile, les 28 et 29 mars prochains. Le Rallye Ventoux Classic, course automobile organisée tous les deux ans, et réunissant une grosse centaine de véhicules anciens au départ d'Orange, n'aura pas d'édition 2020. Les organisateurs ont annulé l'événement. En cause : la présence d'un nid de rapace en voie d'extinction dans les gorges de la Nesque, en plein sur son parcours.

"Je ne suis pas contre le fait de protéger la nature, mais je veux que ce soit fondé !" Marc Jourdan, organisateur du Rallye

L'espèce en question : le vautour percnoptère d'Égypte, une espèce "très menacée, qui est sur toutes les listes rouges : la mondiale, l'européenne, la nationale, la régionale", d'après François Grimal, président de la Ligue de protection des Oiseaux (LPO) en région PACA. C'est d'abord le syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont-Ventoux (SMAEMV) qui a émis un avis défavorable au passage du rallye dans les gorges de la Nesque. Les services de la préfecture du Vaucluse ont ensuite demandé aux organisateurs de trouver un nouveau parcours. Trop tard pour les organisateurs, qui ont préféré annuler la course.

"Je ne suis pas contre le fait de protéger la nature, mais je veux que ce soit fondé !", commence Marc Jourdan, l'organisateur du Rallye Ventoux Classic. "En plus, nous ne sommes pas sûrs que ce nid de rapace soit bien présent dans les gorges de la Nesque. Personne ne l'a vu, même pas les chasseurs !"

"On aurait pu décaler la course de quelques semaines ou changer l'itinéraire, mais l'organisateur ne l'a pas souhaité." Ken Reyna, directeur du SMAEMV

C'est le bruit provoqué par le rallye qui aurait occasionné un dérangement pour les rapaces, d'après la LPO et le SMAEMV. Mauvais argument, pour l'organisateur : "Je suis allé dans les gorges de la Nesque le week-end, je vous garantis qu'il y a énormément de bruit entre les voitures et les motos. Je ne pense pas que notre rallye aurait fait plus de bruit que ce qu'il y a tous les week-ends."'

De son côté, le SMAMV assure que son idée n'était absolument pas de faire annuler le rallye : "Certes, nous avons émis un avis défavorable au passage du rallye dans les gorges de la Nesque. Mais on aurait pu décaler la course de quelques semaines ou changer l'itinéraire. L'organisateur ne l'a pas souhaité !", explique Ken Reyna, directeur du syndicat.