Le rappel des mesures de prudences et d’équipement de la part des pompiers pour les randonnées dans le Ventoux

Chute, blessure ou simplement excès de fatigue faute de chaussures de marche appropriées sans parler de se perdre, les causes sont multiples mais au final parfois d’importants moyens dont mobilisés pour ces sauvetages comme le recours à un hélicoptère.

Depuis le début de l'été les pompiers des casernes autour du Ventoux, Bedoin ou Malaucène, ou leurs collègues spécialisés du Secours en Milieu Périlleux et Montagne n'ont cessé d'intervenir pour des randonneurs en difficulté sur l'un ou l'autre des versants nord et sud. Les conseils élémentaires de bien s'équiper, de préparer son itinéraire, d''avoir de l'eau et une casquette sont plus que jamais d'actualité.

Les randonneurs non expérimentés ne maîtrisent pas la topographie que ce soit sur la distance ou sur les dénivelés - Capitaine Rabaglia

Pour le capitaine Stéphane Rabaglia, chef du centre de secours de Bedoin beaucoup de touristes n’ont pas conscience que le Ventoux est une vraie montagne. « On a pas droit à l'amateurisme. Bien souvent les randonneurs non expérimentés ne maîtrisent pas la topographie que ce soit sur la distance ou sur les dénivelés. Pas plus tard que vendredi dernier, à 11 heures du matin, une dame d’une quarantaine d’année, s’est retrouvée au milieu d’un clapier * avec un gros coup de chaleur. Ce qui a nécessité d’énormes moyens. Il bon d’ailleurs au passage de rappeler qu’en cas d’accident ou pour signaler quelqu’un en difficulté il faut composer le numéro 112 et préciser au mieux sa localisation. »

* Zone d'éboulis ou caillouteuse au sommet du Ventoux.