Le rapport sur les hôpitaux de Laval et Mayenne sera présenté "dans les prochains jours" d'après Matignon

Le cabinet du Premier ministre fait savoir à France Bleu Mayenne que le rapport de Daniel Moinard sur le projet de coopération entre les hôpitaux de Laval et Mayenne sera présenté dans les prochains jours. Les élus locaux attendent toujours d'en connaître son contenu à 3 mois de la présidentielle.

Le projet a provoqué bon nombre de manifestations en Mayenne en 2021. Celui de la coopération entre les hôpitaux de Laval et Mayenne prévu par l'Agence Régionale de Santé. Ce contrat d'engagement prévoyait initialement la fermeture de plusieurs services au centre hospitalier du Nord-Mayenne. Face à la colère, le Premier ministre a nommé un médiateur, Daniel Moinard. Ce dernier après consultation des acteurs de santé du département a remis son rapport à Matignon fin décembre. Mais les élus locaux n'ont toujours pas eu connaissance de ses préconisations.

Contacté par France Bleu Mayenne, le cabinet du Premier ministre indique que le rapport "sera présenté dans les prochains jours". À trois mois des élections présidentielles, le compte à rebours a commencé pour une éventuelle application de certaines mesures. D'après plusieurs élus locaux, la construction d'un nouvel hôpital serait bien préconisée, avec un investissement autour des 260 millions d'euros. Jean Castex s'y était montré favorable lors de sa visite à Laval le 23 octobre.

La nomination de huit référents médicaux pour les huit filières de soins des hôpitaux de Mayenne et de Laval a de grande chance d'être à l'ordre du jour. Ce sont des référents du CHU d'Angers qui harmoniseraient les pratiques et les protocoles entre ces trois établissements. À Mayenne, le médiateur préconiserait aussi le maintien de l'unité de surveillance continue, et c'est une bonne nouvelle pour son maire Jean-Pierre Le Scornet. En revanche les incertitudes demeurent autour du maintien de la chirurgie conventionnelle.

