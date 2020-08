Le ras-le-bol d'un agriculteur vosgien : "il faut un péage sur la route des crêtes"

La route des Crêtes offre de beaux panoramas, à plus de 1.000 mètres d'altitude

Chaque jour, c'est le même ballet de cyclistes et de marcheurs. Des touristes qui traversent la parcelle de Florent Campello, à quelques mètres de son troupeau de vaches. Déchets, pollution, nuisances sonores, l'agriculteur subit toutes les conséquences de ce qu'il appelle le "tourisme de masse" dans les Vosges.

"Un dimanche, un 15 août ou un week-end du mois de mai, quand vous voyez la quantité de personnes qui s'agglutinent au même endroit, vous vous dites 'mais c'est pas possible !', s'énerve l'éleveur laitier, installé le long de la route des crêtes. Je suis vraiment pour qu'on fasse un tronçon payant avec des horaires."

On retrouve des masques dans les prés, ou même accrochés aux isolateurs des parcs ! Mais on se fout de notre gueule !"

Pour l'agriculteur, la plupart des touristes sont seulement de passage, ils ne consomment rien et détruisent la biodiversité locale. "Aujourd'hui, on mise sur le loisir, le VTT par exemple. Mais ç'a détruit une partie de la forêt, poursuit-il. Il y a trois ans, lors de la coupe du monde de VTT, on a même coupé l'eau destiné aux vaches parce qu'ils en avaient besoin pour nettoyer les vélos !"

Depuis le déconfinement, le phénomène est accéléré, avec des déchets qui jonchent le massif. "On était déjà à un niveau très élevé mais là je pense qu'on est bien monté à deux crans au-dessus, s'exaspère Florent Campello. On retrouve des masques dans les prés, ou même accrochés aux isolateurs des parcs ! Mais on se fout de notre gueule !"

L'agriculteur dénonce des infrastructures insuffisantes : aucune poubelle n'est disposée sur la route des crêtes par exemple.