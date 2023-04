Le réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom a été reconnecté au réseau

Le réacteur numéro 3 de la centrale nucléaire de Cattenom a été remis en service et reconnecté au réseau électrique mardi. Cette unité de production était à l'arrêt depuis plus d'un an après la découverte d'un phénomène de corrosion sous contrainte.

Le réacteur numéro 3 de la centrale nucléaire de Cattenom a été raccordé au réseau électrique ce mardi. © Radio France - Antoine Barège Il était à l'arrêt depuis 390 jours pour une maintenance qualifiée d'"inédite" par EDF. Le réacteur numéro 3 de la centrale nucléaire de Cattenom, en Moselle, a été remis en service et reconnecté au réseau électrique, mardi 18 avril, annonce la direction de la centrale. Il avait été mis à l'arrêt le 26 mars 2022 dans le cadre du programme de contrôles lié au phénomène de corrosion sous contrainte. Pendant plus d'un an, une centaine de soudeurs ont remplacé les quatre lignes du circuit d'injection de sécurité du réacteur, qui permet d'injecter de l'eau pour refroidir le coeur du réacteur en cas d'urgence. Au moment du découpage des anciennes tuyauteries en laboratoire, une fissure profonde de 4 millimètres avait aussi été découverte , due cette fois au phénomène de fatigue thermique, une réaction aux changements soudains de température sur une partie du circuit. À l'origine, le réacteur 3 de la centrale de Cattenom devait redémarrer le 26 mars dernier. Il lui faudra désormais plusieurs jours pour atteindre sa pleine puissance, "comme un plongeur qui remonte à la surface par paliers" précise EDF, sur environ une semaine. Ce type d'unité alimente un million de personnes en électricité. Désormais trois réacteurs sur quatre en service Concernant les autres réacteurs de la centrale nucléaire de Cattenom, le numéro 1 fonctionne normalement, après un arrêt entre juin 2022 et février 2023 . Aucun phénomène de corrosion sous contrainte n'a été découvert, mais il sera quand même à nouveau stoppé "au printemps 2023" pour remplacer, de manière préventive, les tuyauteries d'injection de sécurité. Le réacteur 2 de Cattenom est lui toujours à l'arrêt depuis début mars 2023, pour sa maintenance annuelle. Les tuyauteries seront aussi remplacées de manière préventive. EDF attend le retour des analyses des tuyauteries effectuées en laboratoire. Enfin, l'unité numéro 4 fonctionne normalement après une maintenance annuelle qui s'est achevée en décembre 2022. Un nouvel arrêt est prévu fin 2023 pour remplacer toutes les tuyauteries d'injection de sécurité, là aussi de manière préventive.